Γιαμπουσέλε: «Ο Θεός παραμένει μεγάλος»

Γιώργος Σακελλάρης
Γιαμπουσέλε: «Ο Θεός παραμένει μεγάλος»
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έστειλε το δικό του μήνυμα-απάντηση στους φιλάθλους της Παρτίζαν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από την έδρα της Παρτίζαν (72-55) και έκανε το 5/5 στη φετινή EuroLeague. Το πρόσωπο του αγώνα, εκτός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήταν ο Γάλλος σταρ του Τριφυλλιού, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποδοκιμάστηκε και αντιμετωπίστηκε ως ο «αποδιοπομπαίος τράγος» από τους οπαδούς των Σέρβων, οι οποίοι του... κρατάνε το επεισόδιο με τον Έξουμ και λοιπούς παίκτες της ασπρόμαυρης πλευράς του Βελιγραδίου στα playoffs του 2023, όταν ο πρώην NBAer αγωνιζόταν με τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκεί, μετά από ένα σκληρό φάουλ του Σέρχιο Γιουλ στον Κέβιν Πάντερ, το παρκέ έγινε «εμπόλεμη ζώνη». Ο Γιαμπουσέλε συμμετείχε στα επεισόδια και μάλιστα είχε πετάξει τον Ντάντε Έξουμ με δύναμη στο παρκέ με μία κίνηση που θύμιζε περισσότερο πάλη παρά μπάσκετ.

Στη χθεσινή αναμέτρηση, η υποδοχή στον 31χρονο αθλητή ήταν «εχθρική», με τον ίδιο να στέλνει το δικό του μήνυμα-απάντηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

 

«Ο Θεός είναι μεγάλος! Μπορείτε να με μισείτε ή να με αγαπάτε, αλλά ο Θεός παραμένει μεγάλος. Μεγάλη νίκη, είμαι ευλογημένος».

@Photo credits: INTIME
     

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