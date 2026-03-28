Το «καρέ του θανάτου» οδηγεί τον Παναθηναϊκό!

Οι Ναν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ συνθέτουν την τετράδα που μπορεί να ρίξει στο καναβάτσο κάθε αντίπαλο και να σπρώξει τους «πράσινους» μέχρι την τετράδα της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ δεν κέρδισε (107-97) απλώς τη Μονακό στο Telekom Center Athens, για την 34η αγωνιστική της Euroleague, αλλά έδειξε ξεκάθαρα ποιο είναι το «όπλο» που μπορεί να τον «εκτοξεύσει» μέχρι το πλεονέκτημα έδρας! Το «καρέ του θανάτου». Ο Κέντρικ Ναν, ο Κώστας Σλούκας, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Ματίας Λεσόρ δεν είναι απλώς τέσσερις ποιοτικοί παίκτες του «τριφυλλιού», αλλά όπως φαίνεται είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους «χτίζεται» πλέον η αγωνιστική κυριαρχία της ομάδας του Έργκιν Άταμαν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης, μοιάζει να βρίσκει για τα καλά τον βηματισμό του και τους αυτοματισμούς που απαιτούνται από τη στιγμή που επέστρεψε και ο Ματίας Λεσόρ, προκειμένου να πετύχει τον στόχο του. Φαίνεται άλλωστε δια γυμνού οφθαλμού, πως με την παρουσία του Λεσόρ στην πεντάδα οι «πράσινοι» ξεχειλίζουν από ενέργεια που παρασύρει σε αρκετές περιπτώσεις τον αντίπαλο, όπως συνέβη στο πρώτο ημίχρονο με τη Μονακό.

Σ’ εκείνο το σημείο ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR με τις δυναμικές αντιδράσεις του στην περιφέρεια (henge out) προκαλούσε ασφυξία στον αντίπαλο και έδινε πλεονέκτημα στο ανοικτό γήπεδο στην ομάδα του.

Παρότι στο ξεκίνημα οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν μπήκαν έχοντας κακές επιλογές στην επίθεση (15-16 στο 10’) και μεγάλη αστοχία χωρίς να εκμεταλλευτούν τα γρήγορα 6 λάθη (στην πρώτη περίοδο) της Μονακό, όταν ο Κέντρικ Ναν «συνδέθηκε» με το καλάθι τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους!

Ο Κώστας Σλούκας οργάνωσε με μαεστρία το παιχνίδι, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις άνοιξε το γήπεδο με την πολυδιάστατη παρουσία του παίζοντας τόσο στην περιφέρεια, όσο και στο low post και ο Ματίας Λεσόρ προσέδωσε δύναμη στο «ζωγραφιστό», ενέργεια και σκληράδα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εκρηκτικό δεύτερο δεκάλεπτο με 37 πόντους και μια διαφορά που έφτασε στο +17 (52-35), βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση απέναντι στη Μονακό.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τετράδα ξεχωριστή δεν είναι μόνο το ταλέντο της, αλλά η αλληλοσυμπλήρωση της. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, σαν ένα παζλ όπου προσθέτεις τα κομμάτια, δημιουργώντας συνεχείς καταστάσεις πίεσης για κάθε αντίπαλη άμυνα. Και το σημαντικότερο, παρασύρουν μαζί τους και την υπόλοιπη ομάδα. Οι 27 ασίστ με μόλις 7 λάθη είναι η απόδειξη ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR λειτουργεί με καθαρό μυαλό και παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο όταν οι τέσσερις αυτοί παίκτες βρίσκονται στο παρκέ.

Η Μονακό, παρά τις προσπάθειες του Έλι Οκόμπο, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό. Κάθε φορά που προσπαθούσε να πλησιάσει οι «πράσινοι» είχαν την απάντηση και αποκαθιστούσαν την τάξη.

Με τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Οι απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, πριν το φινάλε με την Αναντολού Εφές, θα κρίνουν τα πάντα. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι πλέον δεδομένο, πως όσο το «καρέ του θανάτου» θα λειτουργεί όπως συνέβη με τη Μονακό, οι «πράσινοι» έχουν όλα τα εχέγγυα για να κυριαρχήσουν και να φτάσουν μέχρι τέλους.

ΥΓ: Από την αναμέτρηση με τους μονεγάσκους έλειπαν ο Τζέριαν Γκραντ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ωστόσο η εμφάνιση του Μάριους Γκριγκόνις στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή και θύμισε στον Άταμαν πως έχει ένα ακόμη «όπλο» στη φαρέτρα του για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα (περιφερειακό σουτ) όταν «η μπάλα καίει».

ΥΓ1: Ο Ντίνος Μήτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου, ενώ στα 4:44 λεπτά που έπαιξε ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε θετικό πρόσημο για την ομάδα του.

ΥΓ2: Η αναμέτρηση που ακολουθεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια είναι το πιο μεγάλο βήμα (μέχρι το επόμενο) για να παλέψει για την είσοδο στην τετράδα.

