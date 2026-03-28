Άταμαν στα αποδυτήρια: «Την Δευτέρα έχουμε Ολυμπιακό, θα είμαστε έτοιμοι»

ataman_x_paobcgr
Δείτε όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν στους παίκτες του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη επί της Μονακό για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό με 107-97 και ο Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια μίλησε στους παίκτες του, λέγοντάς τους ότι δεν έχουν καταφέρει τίποτα ακόμα.

Στάθηκε στο ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το ελληνικό πρωτάθλημα και αναφέρθηκε στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια- «τελικούς» που ακολουθούν για τους «πράσινους»,

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Οκ, καλή δουλειά, πήραμε τη νίκη και πήραμε επίσης τη διαφορά απέναντι στη Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, όπου κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα ακόμα μέχρι τώρα. Φυσικά, τώρα τη Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε κι αυτό το ματς».

lessort_eurokinissi_1.jpg

 
@Photo credits: x_paobcgr
     

    Φόρτωση BOLM...
     