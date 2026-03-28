Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Νέντοβιτς στον Παπαπέτρου στο Gazz Floor!
Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη regular season.
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ και μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» στέλνοντας το μήνυμά του στον Ιωάννη Παπαπέτρου.
«Μου λείπει πολύ ο Ιωάννης, στέλνουμε μηνύματα. Ελπίζω να τον δω το καλοκαίρι».
