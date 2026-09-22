Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα των όσων συνέβησαν στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο «T-Center».

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πέρασε στα βιβλία της ιστορίας, με τους «πράσινους» να κάνουν το 2/2 και να κατακτούν τον τίτλο στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα.

Αν μη τι άλλο ήταν ένα «γεμάτο» διήμερο το οποίο είχε πολλά να δείξει και να προσφέρει στους φίλους του μπάσκετ οι οποίοι έδωσαν και το «παρών» στο «Telekom Center Athens».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα των όσων συνέβησαν στο τουρνουά από μια... διαφορετική, τελείως, ματιά.