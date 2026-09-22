Στο ειδικό αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν στη EuroLeague έχει πλέον ξεκινήσει, με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει τον δικό του κύκλο αγώνων μπροστά στο κοινό του, υποδεχόμενος την Παρί (24/09, 21:15).

Λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ της regular season, η EuroLeague έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο μέσα από το οποίο παρουσιάζει τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τη διάκριση στη νέα απαιτητική αγωνιστική περίοδο. Αυτό ξεκινάει με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του τριφυλλιού μετά από 13 χρόνια με τον ίδιο τον κορυφαίο προπονητή να μοιράζεται τις σκέψεις του.

Στη συνέχεια, οι Σιλβέν Φρανσίκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ πήραν τον λόγο μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Ζοτς. «Είναι από τους καλύτερους προπονητές της Euroleague, οπότε η προοπτική να τον έχουμε στην ομάδα μας είναι κάτι σπουδαίο», είπε αρχικά ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

«Το γεγονός ότι με προπονεί εκείνος είναι κάτι μοναδικό. Ξέρουμε τον θρύλο και το γεγονός ότι τον έχουμε είναι απίθανο», τόνισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο.«Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό χωρίς να μιλάμε για τον Ζέλικο, ακόμα και πριν γυρίσει», πρόσθεσε ο Ματίας Λεσόρ.