Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη regular season.

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ μίλησε στον αέρα της εκπομπής του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» και πέρα από την λειτουργία της Μονακό μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, μοιράστηκε και τις σκέψεις του για το μέλλον χαρίζοντας ένα... αινιγματικό χαμόγελο στους φίλους του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά

-Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εσάς. Ήρθατε εδώ με μόλις εννέα παίκτες. Πώς καταφέρνετε να παραμένετε ανταγωνιστικοί σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση;

«Οι δικοί μου συμπαίκτες, αυτοί οι εννέα που είναι εδώ, είναι μαχητές. Έχουμε χημεία μεταξύ μας. Παίζουμε μαζί εδώ και πολύ καιρό. Οπότε καταλαβαίνουμε την κατάσταση όπως είναι και την αποδεχόμαστε. Και συνεχίζουμε να παλεύουμε. Όλοι οι στόχοι μας είναι ακόμα μπροστά μας. Σκοπεύουμε να πάμε στο Final Four. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε όλους τους παίκτες μας πίσω την επόμενη εβδομάδα, κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί. Και να έχουμε πλήρες ρόστερ για τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της σεζόν. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

-Καταφέρατε να είστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε δύσκολη κατάσταση στο Μονακό. Και μετά την αποχώρηση του κόουτς Σπανούλη από την ομάδα. Πώς καταφέρνετε να μένετε ενωμένοι και να είστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί μετά από όλα όσα συνέβησαν;

«Έχουμε μια έμπειρη ομάδα. Έχουμε πολλούς παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Πολλούς που έχουν παίξει σε Final Four και τελικούς πρωταθλημάτων. Και νομίζω ότι οι πραγματικοί ηγέτες της ομάδας έχουν βγει μπροστά σε στιγμές σαν κι αυτές. Και όλοι λένε ότι καταλαβαίνεις ποιος πραγματικά είσαι όταν έρχονται οι δυσκολίες. Και οι εννέα παίκτες που έχω εδώ μαζί μου, ξέρω ότι είναι όλοι μαχητές. Οπότε αυτό κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρω ότι μπορώ να πάω να παλέψω. Μπορώ να εμπιστευτώ τον συμπαίκτη μου να παλέψει δίπλα μου.

Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα όσα έχουμε περάσει έχει τελειώσει. Το φως έχει φανεί. Και θα είμαστε καλά. Πολύ σύντομα θα είμαστε καλά».

-Σε είδαμε να έχεις πολύ καλή επαφή με τα παιδιά, τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Σε αγαπούν. Αλλά και οι αντίπαλοι σε αγαπούν ακόμα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός σε αγαπά. Πάντα ζητά να σε βλέπει να παίζεις για την ομάδα. Τι έχεις να πεις;

«Είναι πάντα υπέροχο όταν οι φίλαθλοι δείχνουν αγάπη και στήριξη. Υπάρχει πολλή αγάπη και στα social media, κάτι που εκτιμώ. Αλλά θα δούμε. Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι έρχεται και θα δούμε τι θα γίνει».

-Το χαμόγελό σου τα λέει όλα.

«Ευχαριστώ πολύ».