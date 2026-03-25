Ο Τσάβι Πασκουάλ τοποθετήθηκε για τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Αναντολού Εφές με 78-71 στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με τους οπαδούς των Ισπανών, να αποδοκιμάζουν τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ.

Συγκεκριμένα η κακή απόδοσή του σέντερ των γηπεδούχων κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, οδήγησε τον Τσάβι Πασκουάλ να τον αντικαταστήσει και να μην το χρησιμοποιήσει καθόλου στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο.

Κατά την απόσυρσή του οι οπαδοί των «Μπλαουγκράνα» αποδοκίμασαν τον Ερνανγκόμεθ, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους προς το πρόσωπό του, με τον τεχνικό των Καταλανών να αναφέρεται στη συνέντευξη τύπου στο περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η γνώμη του ‘Παλάου’ είναι κυρίαρχη. Όλοι οι φίλαθλοι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους. Η ομάδα νιώθει τη στήριξη του κόσμου, αλλά θα πρέπει οι παίκτες να σφίγγουν τα δόντια σε κάθε κατάσταση και να προσπαθούν να τα πηγαίνουν καλύτερα

Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε και δεν παίζουμε καλά για πολλούς λόγους. Μας λείπει η Λαπροβίτολα και έχουμε μαζευτεί αρκετές ήττες που μας έχουν πληγώσει. Είναι δύσκολο για εμάς να τα αφήσουμε πίσω μας και να επιστρέψουμε στο επίπεδο που ήμασταν, αλλά οι νίκες βοηθούν και μας απομένουν τρία εντός έδρας παιχνίδια. Ο αγώνας της Παρασκευής εναντίον του Ερυθρού Αστέρα θα είναι σαν τελικός κόντρα σε έναν άμεσο ανταγωνιστή μας».