Μαρτίνεθ: «Ο Ντε Λαρέα έχει φοβερή νοοτροπία»

Για τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στη Βαλένθια κόντρα στον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 85-84 στην Ισπανία, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του να αναφέρεται στις βολές του Ντε Λαρέα στο φινάλε.

Επίσης μίλησε και για τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Παίξαμε με μεγάλη θέληση, και οι δύο ομάδες μπορούσαν να κερδίσουν. Ήμασταν πιο τυχεροί στο τέλος αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Έχουμε χάσει έτσι σε άλλα παιχνίδια, σήμερα έγινε το αντίθετο.

Για τις κρίσιμες βολές του Ντε Λαρέα και την επιλογή του: «Ανησυχούμε για τον Μοντέρο, είχε ένα πρόβλημα στο χέρι. ο Ντε Λαρέα έχει φοβερή νοοτροπία, είναι εύστοχος στις βολές και τον εμπιστευόμαστε».