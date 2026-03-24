Η βαθμολογία της Euroleague: Ο Ολυμπιακός κάνει «θρίλερ» την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai Basketball.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια με 85-84, για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 22-12 ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (3/4, 21:00).

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Σαράγεβο, επικρατώντας της Dubai Basketball με 104-107. Οι «πράσινοι» συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 19-14, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (27/3, 21:15).

Αποτελέσματα-33η αγωνιστική

Τρίτη 24/3

Τετάρτη 25/3

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τετάρτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 21-12 Βαλένθια 21-12 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14 Μονακό 19-14 Παναθηναϊκός 19-14 Μπαρτσελόνα 19-14 Ερυθρός Αστέρας 18-14 Dubai Basketball 17-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16 Αρμάνι Μιλάνο 16-17 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Παρτίζαν 13-20 Μπάγερν Μονάχου 13-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-23 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-25

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3