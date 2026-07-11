Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπράξτον Κι για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως έκανε γνωστό η τουρκική ομάδα μέσω ανακοίνωσής της.

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έκανε επίσημη την απόκτηση του Μπράξτον Κι από τη Βαλένθια.

Ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ (2,03 μ.) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιουτς, ενισχύοντας την frontline της.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το πρώτο του πέρασμα από την EuroLeague με τη Βαλένθια, συμβάλλοντας στην πορεία της ισπανικής ομάδας μέχρι το Final Four της διοργάνωσης. Σε 38 συμμετοχές στη διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 6,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).