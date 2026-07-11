Φενέρμπαχτσε: Έκανε δικό της τον Μπράξτον Κι για τα επόμενα δύο χρόνια
Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έκανε επίσημη την απόκτηση του Μπράξτον Κι από τη Βαλένθια.
Ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ (2,03 μ.) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιουτς, ενισχύοντας την frontline της.
Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το πρώτο του πέρασμα από την EuroLeague με τη Βαλένθια, συμβάλλοντας στην πορεία της ισπανικής ομάδας μέχρι το Final Four της διοργάνωσης. Σε 38 συμμετοχές στη διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 6,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).
Braxton Key Fenerbahçe'de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 11, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Valencia Basket forması giyen Amerikalı forvet (2.03cm - 1997) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Amerika Kolej Ligi’nde 2016-18 yıllarında Alabama Üniversitesi, 2018-20 yıllarında ise Virginia… pic.twitter.com/D6zRDt5YOw
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