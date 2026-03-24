Μίτσιτς: Ψάχνει τον καλό εαυτό του

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που το περασμένο καλοκαίρι επέλεξε στη Euroleague τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος στην Ευρώπη, απέχει ακόμη πολύ από το καλύτερό του επίπεδο.

Όταν το περασμένο καλοκαίρι ο Βασίλιε Μίτσιτς αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΝΒΑ και να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έπειτα από δυο σεζόν στον «μαγικό κόσμο», τρεις ανταλλαγές, 6.8 πόντους μέσο όρο και 3.9 ασίστ σε 19 λεπτά σε 101 αγώνες, αποτέλεσε τον πιο περιζήτητο παίκτη της Euroleague που αποδέχθηκε τελικά την πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ, έναντι όλων των υπόλοιπων μνηστήρων και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη, ξεπερνώντας και τον Κέντρικ Ναν.

«Η επιστροφή στην Ευρώπη ήταν η πιο σημαντική απόφαση της μπασκετικής μου ζωής. Έψαχνα να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου, να βρω εσωτερική γαλήνη» υποστήριξε επιστρέφοντας στην Ευρώπη, όπου αισθάνονταν «βασιλιάς».

Μετά από 32 αγώνες, εκ των οποίων έχει παίξει 29, ο Σέρβος πόιντ γκαρντ έχει μέσο όρο 11.5 πόντους (54% στα δίποντα και 31% στα τρίποντα) και 4.4 ασίστ. Οι αριθμοί του προσομοιάζουν με εκείνους του συμπαίκτη του Αντόνιο Μπλέικνεϊ και του πρώην παίκτη της Βαλένθια, Κρις Τζόουνς, αλλά απέχουν σημαντικά από τον Ελάιτζα Μπράιαντ, με τον οποίο κατέκτησε τον τίτλο της Euroleague με την Αναντολού Εφές το 2022. Ο Μπράιαντ, στην επανένωσή τους, έχει εκτοξευθεί στους 15.5 πόντους και στην πραγματικότητα, η απουσία του στους αγώνες από την 24η μέχρι την 27η αγωνιστική λόγω τραυματισμού είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις ήττες και μία πέμπτη στον πρώτο του αγώνα με την επάνοδο του.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ξεκίνησε καλά τη σεζόν, αλλά σύντομα βίωσε μια ελεύθερη πτώση στην απόδοση του, κατά την οποία η επιρροή του στην ομάδα του μειώθηκε και στα πρόσφατα παιχνίδια προσπαθεί να ανακάμψει. Μέχρι στιγμής, δεδομένου του εξαιρετικού παρελθόντος του (στην Έφες δεν είχε ποτέ μέσο όρο λιγότερους από 16 πόντους δίπλα στον Σέιν Λάρκιν) και όλης της δημοσιότητας που προκλήθηκε το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένου του ασύλληπτου συμβολαίου του, η σεζόν του φαίνεται απογοητευτική. Είναι ακόμα μακριά από το επίπεδο που περιμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο προπονητής του Δημήτρης Ιτούδης από εκείνον. Ο γεννημένος στο Κράλιεβο γκαρντ των Ισραηλινών αγωνίζεται να επιστρέψει στο προηγούμενο επίπεδο του.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς δεν είναι πια ο ίδιος παίκτης ή τουλάχιστον δεν δείχνει να είναι. Και αυτό δεν οφείλεται σε έναν λόγο, αλλά σε μια αλληλουχία αλλαγών που έχουν διαφοροποιήσει το παιχνίδι του.

Παλιότερα, στην Αναντολού Εφές, ο Σέρβος γκαρντ δεν ήταν απλώς ένας σταρ. Ήταν το κέντρο του κόσμου της ομάδας. Μαζί με τον Σέιν Λάρκιν λειτουργούσαν μέσα σε ένα σύστημα του Έργκιν Άταμαν που είχε χτιστεί για να αναδεικνύει τα δυνατά τους σημεία. Spacing, ελευθερία και απόλυτη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις τους. Εκεί, ο Σέρβος γκαρντ έπαιζε με ρυθμό, αυτοπεποίθηση και μια αίσθηση ελέγχου που τον έκανε σχεδόν ασταμάτητο.

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει άλλη φιλοσοφία. Ο Μίτσιτς δεν είναι πια ο μοναδικός δημιουργός, ούτε έχει την ίδια ελευθερία μέσα στο παιχνίδι. Παράλληλα, η παρουσία του Ελάιτζα Μπράιαντ, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μεταφέρει το βάρος της επίθεσης αλλού, αναγκάζοντάς τον να προσαρμοστεί σε έναν πιο δευτερογενή ρόλο που δεν τον εκφράζει απόλυτα.

Σε όλα αυτά προστίθεται και η μετάβαση από το NBA πίσω στην Ευρώπη. Ο Μίτσιτς δεν γύρισε ως παίκτης σε φόρμα, αλλά ως παίκτης που αναζητά ξανά τον εαυτό του. Και όταν αυτό συνδυάζεται με την πίεση ενός τεράστιου συμβολαίου και τις προσδοκίες που τον συνοδεύουν, κάθε... χαμηλή πτήση μεγεθύνεται.

Επίσης, υπάρχει άλλη μια διάσταση που αφορά την ηλικία του. Πλέον στα 32 του χρόνια, δεν βασίζεται πια τόσο στην εκρηκτικότητα όσο παλαιότερα. Όταν το σουτ δεν είναι το «καλό χαρτί» και το πρώτο βήμα δεν δημιουργεί πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου, το παιχνίδι του γίνεται πιο δύσκολο και λιγότερο επιδραστικό.

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του στόχου στη Euroleague, περιμένουν την καλύτερη εκδοχή του Μίτσιτς, ώστε να κάνουν «απόσβεση» της επένδυσης τους.

Παιχνίδια όπως το αποψινό (24/3, 22:00) στη Movistar Arena με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 33η αγωνιστική της Euroleague είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμίσει τον καλό του εαυτό...