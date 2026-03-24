Ο Κέντρικ Ναν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πέτυχαν τους 24 από τους 26 πόντους του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι BC στο τελευταίο δεκάλεπτο

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από το Σαραγέβο, επικρατώντας της Ντουμπάι BC με 104-107 , με τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να... οδηγούν τους «πράσινους» στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα οι δύο Αμερικανοί παίκτες, σκόραραν τους 24 από τους 26 πόντους του «τριφυλλιού» στο 4ο δεκάλεπτο και ήταν οι πρωταγωνιστές για να πάρει ο Παναθηναϊκός την κρίσιμη νίκη.

Ο Ντέιβις συνολικά είχε 22 πόντους, ενώ στο 4ο δεκάλεπτο είχε 13 πόντους, ευστοχώντας σε τρία τρίποντα, ένα δίποντο και 2 βολές. Στον αντίποδα ο Ναν τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, εκ των οποίων οι 11 με τρία δίποντα, ένα τρίποντο και 2 βολές στο τελευταίο δεκάλεπτο.