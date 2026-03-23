Άταμαν: «Θα προτιμούσα να ήταν όλα καλά στον κόσμο και να παίζαμε στο Ντουμπάι»

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Σαράγεβο απέναντι στη Dubai Basketball, και ο Εργκίν Άταμαν υπενθύμισε ότι η ομάδα από το Εμιράτο ξεχειλίζει από επιθετικό ταλέντο, σχολιάζοντας την κρισιμότητα του αγώνα για τους «πράσινους» (24/3, 20:30).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Dubai Basketball στο Σαράγεβο, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή (24/3, 20:30). Κατά την αναχώρηση των «πράσινων» για τη Βοσνία, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί στην Coca Cola Arena, αλλά στο Σαράγεβο.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε: «Φυσικά, είναι μια θετική κατάσταση για εμάς, γιατί δεν θα πετάξουμε 5.5 ώρες, αλλά θα χρειαστούμε περίπου μία ώρα. Αλλά, φυσικά, προτιμούσα να ήταν όλα καλά στον κόσμο, να μην υπήρχε πόλεμος, όλοι να είναι ασφαλείς και να πηγαίναμε να παίξουμε στο Ντουμπάι. Όμως η κατάσταση είναι όπως είναι τώρα, θα παίξουμε το παιχνίδι στο Σαράγεβο.

Η ομάδα τους είναι δυνατή και έχει πλέον πλήρες ρόστερ, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποιοι παίκτες δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο μας παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά οι Μπέικον και Μούσα δεν είχαν παίξει. Τώρα έχουν ένα καλό ρόστερ και κέρδισαν τα τελευταία σημαντικά παιχνίδια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Όλα τα παιχνίδια, τα τελευταία έξι, θα είναι πολύ σημαντικά για εμάς, για να μπούμε στη μάχη των playoffs και να διατηρήσουμε την καλύτερη δυνατή θέση».

Ο Εργκίν Άταμαν πρόσθεσε: «Το Ντουμπάι είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα, ειδικά με τους Μούσα, Μπέικον και Καμπενγκέλε. Σουτάρουν καλά από το τρίποντο. Ο Ράιτ είναι καλός playmaker, ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ στη λίγκα. Σίγουρα η άμυνα θα είναι σημαντική, γιατί πρόκειται για μια ομάδα με τεράστιο potential στην επίθεση».