Χωρίς τον Ρισόν Χολμς αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Βοσνία και τον αγώνα της Τρίτης (24/3) με την Ντουμπάι για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Έργκιν Άταμαν να αναφέρει πως πλέον είναι ζήτημα της ομάδας.

Απόντος του Ρισόν Χολμς ταξίδεψε για τη Βοσνία η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, όπου την Τρίτη (24/3, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Έργκιν Άταμαν άφησε τον Αμερικανό σέντερ εκτός για ένα ακόμη παιχνίδι, μετά τον Ερυθρό Αστέρα και τον Πανιώνιο.

«Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό» δήλωσε ο τεχνικός του «τριφυλλιού» κατά την αναχώρηση της αποστολής στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Αμερικανός σέντερ παρέμεινε στην Αθήνα και από τη δήλωση του Τούρκου τεχνικού γίνεται ξεκάθαρο πως πλέον θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι από ‘δω και πέρα με τον παίκτη. Η διοίκηση όπως όλα δείχνουν είναι εκείνη που θα πάρει την απόφαση για το τι θα συμβεί με τον Αμερικανό άσο.

Από κει και πέρα, δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας (23/3) ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, εξαιτίας ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στη μέση. Αντίθετα, εκτός τέθηκαν από τον αγώνα με την Ντουμπάι, μετά τον Ρισόν Χολμς, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.