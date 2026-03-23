Το τετ α τετ του Σάσα Βεζένκοβ με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλο

Οι αποστολές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αναχώρησαν με διαφορά μιας ώρας για Σαράγεβο και Βαλένθια, αντίστοιχα, και συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στη EuroLeague περιλαμβάνει εκτός έδρας αποστολές για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζουν τη Dubai Basketball στο Σαράγεβο και τη Βαλένθια στη Roig Arena, αντίστοιχα.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τις εντός έδρας νίκες επί της Ζάλγκιρις και του Ερυθρού Αστέρα, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των playoffs. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη επί της Βαλένθια, προκειμένου να κάνει ακόμα ένα βήμα για μια θέση στην πρώτη τετράδα της κατάταξης και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Οι αποστολές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αναχώρησαν με διαφορά μιας ώρας και συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Εκεί, ο Σάσα Βεζένκοβ είχε τετ α τετ με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλο.