Βαθμολογία EuroLeague: Χαμός με Παναθηναϊκό και άλλες τέσσερις ομάδες με ίδιο ρεκόρ
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center Athens και έφτασε τις 18 νίκες στην κανονική περίοδο, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό, τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου και την Μπαρτσελόνα.
Αποτελέσματα-32η αγωνιστική
Πέμπτη 19/3
- Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66
- Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80
- Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87
- Παρί–Παρτίζαν 81-90
- Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98
- Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91
Παρασκευή 20/3
- Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο 79-75
- Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
- Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας 82-74
- Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 23-9
- Ολυμπιακός 22-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
- Βαλένθια 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14
- Μονακό 18-14
- Παναθηναϊκός 18-14
- Ερυθρός Αστέρας 18-14
- Μπαρτσελόνα 18-14
- Dubai Basketball 17-15
- Αρμάνι Μιλάνο 16-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
- Μπάγερν Μονάχου 13-19
- Βίρτους Μπολόνια 13-19
- Παρτίζαν 12-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-22
- Μπασκόνια 9-23
- Βιλερμπάν 8-23
Επόμενη αγωνιστική (33η)
Τρίτη 24 Μαρτίου
- 19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
- 20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου
- 20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές
- 21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25 Μαρτίου
- 21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τρίτη 31 Μαρτίου
- 21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί
