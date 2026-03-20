Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center Athens και έφτασε τις 18 νίκες στην κανονική περίοδο, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό, τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου και την Μπαρτσελόνα.

Αποτελέσματα-32η αγωνιστική

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66

Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87

Παρί–Παρτίζαν 81-90

Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91

Παρασκευή 20/3

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-9 Ολυμπιακός 22-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-12 Βαλένθια 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14 Μονακό 18-14 Παναθηναϊκός 18-14 Ερυθρός Αστέρας 18-14 Μπαρτσελόνα 18-14 Dubai Basketball 17-15 Αρμάνι Μιλάνο 16-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-19 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Παρτίζαν 12-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-22 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-23

Επόμενη αγωνιστική (33η)

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου