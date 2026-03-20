Με πραγματική... έκρηξη στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ξύπνησε το ηφαίστειο μέσα του και με κορυφαίους τους Χέιζ-Ντέιβις και Ναν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 παραμένοντας «ζωντανός» στο κυνήγι της εξάδας.

Μπορεί στο 28' να είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 12 πόντους διαφορά (50-62), μπορεί να μην έπαιζε καθόλου καλό μπάσκετ, μπορεί να ακούστηκαν και αποδοκιμασίες στο «T-Center» αλλά οι «πράσινοι» είχαν αφήσει το καλύτερο για το... τέλος.

Με πραγματική έκρηξη στην τελευταία περίοδο και στις δύο πλευρές του παρκέ και επιμερους σκορ 27-12 (!), ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι στο γκάζι και με κορυφαίους τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (20π., 4/7διπ., 3/5τρ., 3/4β., 3κλ., 2ασ., ριμπ.) και Κέντρικ Ναν (19π., 5/6δίπ., 3/8τρ.) μπόρεσε να επικρατήσει με 82-74 και να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ένα 7-0 σερί του Ερυθρού Αστέρα μετά το αρχικό 6-4 των «πράσινων» ήταν αρκετό για να αλλάξει το μομέντουμ του αγώνα και να φέρει την σερβική ομάδα μπροστά στο σκορ με 6-11. Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ ήταν εκείνος που είχε ηγηθεί της ομάδας του έχοντας ξεκινήσει το παιχνίδι με 5 πόντους και 5 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και τα κατάφερε παίρνοντας προβάδισμα με 20-19 (κυρίως λόγω Τζέριαν Γκραντ) ωστόσο αντιμετώπιζε πολλά αμυντικά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε δεχθεί τα περισσότερα καλάθια με τον ίδιο τρόπο και δη από το short roll του Ερυθρού Αστέρα. Ένα 8-0 των Σέρβων δια χειρός Τζάρεντ Μπάτλερ στο τελευταίο δίλεπτο στάθηκε αρκετό για να τους φέρει στο +7 (20-27) με τη λήξη του δεκαλέπτου έχοντας 9/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 10 ασίστ για μόλις ένα λάθος, την ώρα που το «τριφύλλι» είχε 6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/7 βολές και 4 τελικές πάσες για δύο λάθη.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και στο +9 για τους φιλοξενούμενους (22-29) με την έναρξη του β’ δεκαλέπτου, με το παιχνίδι να ήταν αρκετά άναρχο και από τις δύο πλευρές στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα, ειδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Φαρίντ έδωσε λύσεις ενώ στη συνέχεια, τόσο ο Άταμαν όσο και ο Ομπράντοβιτς χρησιμοποίησαν small ball χωρις κλασσικό σέντερ (σ.σ. Χουάντσο από τη μία και Οτζελέγιε από την άλλη).

Ο Παναθηναϊκός να μεν μείωσε σε απόσταση μίας κατοχής (30-33) και είχε την ευκαιρία για την ισοφάριση χωρίς ωστόσο να το καταφέρει. Οι κακές επιθετικές επιλογές και τα λάθη έφεραν εκ νέου τον Ερυθρό Αστέρα στο +6 (32-38 και 34-40 στο 18’), με την ομάδα του Βελιγραδίου να διατηρεί αυτό το προβάδισμα έως και το τέλος του ημιχρόνου (41-48). Στο πρώτο μισό οι φιλοξενούμενοι (Μπάτλερ 8π., Μπόλομποϊ 8π., Νουόρα 8π., ΜακΙντάιρ 7π.-8ασ.) είχαν 13/21 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 7/9 βολές, 12-7 ριμπάουντ και 14 ασίστ για μόλις 4 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός (Χέιζ-Ντέιβις 9π., Γκραντ 9π-4ασ.) είχε 12/18 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 11/13 βολές, 12-2 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 5 λάθη.

Άστοχο ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου καθώς η νευρικότητα είχε κάνει την εμφάνισή της και για τις δύο ομάδες. Παρόλα αυτά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (15π.) ήταν εκείνος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του και ηγήθηκε των «πρασίνων» στο σκοράρισμα για το 50-52 και τη μείωση του σκορ σε απόσταση μίας κατοχής. Όπως και τις προηγούμενες φορές στο παιχνίδι, έτσι και στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, ο Ερυθρός Αστέρας όχι μόνο αντέδρασε άμεσα αλλά πραγματοποίησε σερί 10-0 για το 50-62 ένα λεπτό πριν από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου.

Οι αποδοκιμασίες έκαναν την εμφάνιση τους στο «T-Center» οι οποίες -όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων- λειτούργησαν για να ξυπνήσουν τους παίκτες του Εργκίν Άταμαν οι οποίοι μείωσαν με 5-0 σε 55-62 με τη λήξη της 3ης περιόδου. Έως εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός είχε 15/21 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 13/16 βολές, 19-2 ριμπάουντ και 13 τελικές πάσες για 12 λάθη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας 18/30 δίποντα, 5/20 τρίποντα, 11/15 βολές, 19-9 ριμπάουντ, 20 ασίστ, 7 κλεψίματα και 8 λάθη.

Και πάλι. Το πράσινο σερί συνεχίστηκε και με τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις να το... παίρνουν πάνω τους, ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 19-3 και έφερε τα πάνω-κάτω στο παιχνίδι παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ με 69-65 στο 35'! Ουσιαστικά τα μεγάλα σουτ ήταν εκείνα που κρατούσαν τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ σε συνδυασμό με την πολύ καλή άμυνα με αποτέλεσμα στο 38' να πάρει και διαφορά 7 πόντων (78-71) βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα... σωστά στην τελευταία περίοδο. Τόσο στην άμυνα όπου δέχθηκε μόλις 12 πόντους όσο και στην επίθεση όπου σκόραρε 27 πόντους έχοντας 6/11 τρίποντα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο του αγώνα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού και ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας του, έχοντας στο σύνολο 20 πόντους, 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κέντρικ Ναν, ο οποίος πήρε... φωτιά στην τελευταία περίοδο έχοντας στο σύνολο 19 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… τόσο ο Οτζελέγιε όσο και ο Κάλινιτς καθώς αμφότεροι πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζοέλ Μπόλομποϊ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, ενώ ο ΜακΙντάιρ είχε πληθωρικό παιχνίδι, αλλά... χάθηκε στην τελευταία περίοδο.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε γνωρίσει την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Ergin Ataman) # PLAYERS ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS OR DR TR AS ST BL TO PF +/- PIR 0 T. SHORTS 06:29 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 5 P. KALAITZAKIS 01:41 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 6 C. OSMAN* * 19:18 7 4/4 0/1 1/3 0 2 2 1 0 0 0 2 8 6 10 K. SLOUKAS 22:31 0 0/0 0/1 0/2 0 4 4 8 1 0 2 3 2 11 11 N. HAYES-DAVIS* * 34:08 20 3/4 4/7 3/5 1 1 2 2 3 0 1 1 1 21 17 N. ROGKAVOPOULOS 18:45 13 2/2 4/5 1/5 1 1 2 0 1 0 0 2 2 10 22 J. GRANT* * 21:28 9 0/1 3/3 1/2 0 2 2 4 0 1 1 2 2 13 25 K. NUNN* * 29:48 19 0/0 5/6 3/8 0 3 3 0 3 0 3 3 1 15 26 M. LESSORT* * 17:05 3 3/4 0/1 0/0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 35 K. FARIED 07:25 6 2/2 2/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 7 41 J. HERNANGOMEZ 20:03 5 0/0 1/1 1/2 2 4 6 0 0 0 0 1 13 13 44 K. MITOGLOU 01:19 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS) 82 14/17 19/29 10/27 6 27 33 19 6 2 14 16 40 97