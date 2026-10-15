Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της Παρασκευής (16/10, 21:15) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο T-Center για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens θα αναμετρηθεί την Παρασκευή (16/10, 21:15) η Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ισραηλινοί μετά τη νίκη επί της Μπεσίκτας έχουν ρεκόρ 3-2 στη διοργάνωση και θέλουν να δείξουν ένα καλό πρόσωπο.

Ο Δημήτρης Ιτούδης ξέρει πως η αποστολή της ομάδας του είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι η ελληνική ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό AKTOR ομάδα που έχει χτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της σωματικής επαφής, του ελέγχου της μπάλας και των ριμπάουντ.

«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Παίζουν πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη σωματική επαφή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την μπάλα, να βρούμε καλές προϋποθέσεις για σουτ και να κερδίσουμε τη μάχη των ριμπάουντ» δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης πλέκοντας το εγκώμιο του «τριφυλλιού», που έχει πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση.

