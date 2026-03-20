Η Ζάλγκιρις με τον Φρανσίσκο να ηγείται και τους Ράιτ, Γουίλιαμς-Γκος να δίνουν λύσεις επικράτησε (87-85) της Ρεάλ για την 32η αγωνιστική της Euroleague και αισιοδοξεί για την εξάδα.

Με δυο ελεύθερες βολές του Σιλβέν Φρανσίσκο στα τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη η Ζάλγκιρις επικράτησε (87-85) της Ρεάλ, για την 32η αγωνιστική της Euroleague και πλέον φουλάρει για την εξάδα. Οι Μαδριλένοι είχαν την τελευταία επίθεση, αλλά το τρίποντο του Μάριο Χεζόνια δεν βρήκε στόχο.

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 20 πόντους και 5 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ τρομερή δουλειά έκανε ο Μόουζες Ράιτ με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, αλλά και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος που έκανε double-double με 11 πόντους και 10 ασίστ.

Από τη Ρεάλ ξεχώρισαν ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Γουόλτερ Ταβάρες με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Οι Λιθουανοί πλέον έχουν ρεκόρ 18-14 στη Euroleague, ενώ η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μετράει 20 νίκες και 12 ήττες.

Ζάλγκιρις-Ρεάλ: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (15-15 στο 5.30’’) με τον Σιλβέν Φρανσίσκο και τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να σηκώνουν το βάρος επιθετικά για τους Λιθουανούς, ενώ ο Μάριο Χεζόνια και ο Γουόλτερ Ταβάρες αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς για τους Μαδριλένους.

Σταδιακά και με τη βοήθεια του Τσίμα Οκέκε η Ρεάλ μπόρεσε να ξεφύγει (22-29 στο 9’), αλλά η Ζάλγκιρις αντέδρασε άμεσα και με τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο προσπέρασε (31-29 στο 11’). Τα καλάθια των Μόουζες Ράιτ και Λαουρίνας Μπιρούτις επέτρεψαν στους παίκτες του Τόμας Μασιούλις να έχουν το «πάνω χέρι» (51-46 στο 18.20’’), αλλά η Ρεάλ έβγαλε αντυίδραση και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα (53-55 στο 20’).

Το εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα (61.5% με 8/13) της Ζάλγκιρις της έδωσαν το δικαίωμα να έχει τον έλεγχο στο ματς στη δεύτερη κυρίως περίοδο, ενώ η Ρεάλ είχε καλύτερη ισορροπία στο σκοράρισμα με περισσότερες λύσεις και 12 ασίστ για μόλις 2 λάθη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ είχε τον έλεγχο με τους Ταβάρες-Χεζόνια (61-63 στο 26’), αλλά η Ζάλγκιρις με την άνοδο του Μόουζες Ράιτ και τη συνδρομή του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος ανέκτησε τον έλεγχο (68-64 στο 28’). Η Ρεάλ πιέζοντας στην άμυνα αντέδρασε (68-72 στο 30’ και 79-83 στο 36’), ωστόσο στο φινάλε η αναμέτρηση εξελίχθηκε κατοχή-κατοχή.

Ο Μόουζες Ράιτ έβαλε σε θέση οδηγού (85-83) τη Ζάλγκιρις, ο Τεό Μαλεντόν απάντησε (85-85) από την γραμμή της φιλανθρωπίας με 2/2 ελεύθερες βολές και στη συνέχεια το φάουλ στον Σιλβέν Φρανσίσκο έδωσε το δικαίωμα για δυο βολές στον Γάλλο πόιντ γκαρντ. Ευστόχησε και στη συνέχεια το τρίποντο του Χεζόνια βρήκε... σίδερο και τους Λιθουανούς να πανηγυρίζουν μια πολύ σημαντική νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 53-55, 68-72, 87-85.

Ο MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 5 ασίστ σε 29:07 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουόλτερ Ταβάρες είχε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 27:56 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 18 επιθετικά της Ρεάλ είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός που έμεινε ανεκμετάλλευτος.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΡΏΤΟΥ ΓΥΡΟΥ: Η Ρεάλ, επικράτησε (100-99) στη Μαδρίτη της Ζάλγκιρις για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Tomas Masiulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 N. Williams-Goss * 32:18 11 4/11 36.4% 3/9 33.3% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 10 2 1 0 0 -2 14 3 S. Francisco * 29:07 20 5/12 41.7% 2/4 50% 3/8 37.5% 7/7 100% 0 0 0 5 2 1 0 1 +10 22 7 M. Wright * 20:57 16 7/10 70% 6/9 66.7% 1/1 100% 1/1 100% 0 4 4 0 3 1 0 2 +6 17 8 I. Brazdeikis 21:37 4 2/8 25% 2/6 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 2 4 6 0 0 1 0 0 -11 4 9 D. Giedraitis 10:02 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 -5 3 10 A. Tubelis * 18:00 8 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 4 5 9 0 3 2 0 0 0 10 14 D. Sleva 17:20 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 4 4 0 4 1 2 1 +19 7 15 L. Birutis 14:26 8 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 0/2 0% 2 1 3 1 2 0 0 0 -13 5 17 M. Rubstavicius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 A. Butkevicius * 21:17 7 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 0/2 0% 0 3 3 1 1 1 0 0 +14 8 91 D. Sirvydis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 E. Ulanovas 14:56 5 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 -8 4 TOTAL 200 87 34/69 49.3% 25/48 52.1% 9/21 42.9% 10/14 71.4% 12 24 36 17 18 8 2 4 +10 96