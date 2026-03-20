Η Φενέρμπαχτσε (23-9) έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο (16-16) με 79-75, βελτιώνοντας το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρη τη EuroLeague.

Η Αρμάνι Μιλάνο έβαλε πίεση στη Φενέρμπαχτσε, όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 79-75 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από τις δύο εκτός έδρας ήττες σε Βελιγράδι και ΣΕΦ. Έτσι, η Φενέρ έφτασε τις 23 νίκες σε 32 αγώνες, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον-Τάκερ, Ντε Κολό και Μπόλντγουιν.

Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι προηγήθηκε με 15 πόντους στα μισά της δεύτερης περιόδου, ωστόσο παραδόθηκε στην ανωτερότητα των γηπεδούχων.

Φενέρμπαχτσε-Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Η Αρμάνι είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο στην Ulker Sports Arena απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, χτίζοντας από νωρίς διψήφιες διαφορές. Ο Τζιαμπάολο Ρίτσι ανέβασε τη διαφορά στο +15, κάνοντας το 19-34 στο 14’, ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 29-37 για τους φιλοξενούμενους, που στηρίχθηκαν επιθετικά στις πρωτοβουλίες του Άρμονι Μπρουκς, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ σε αυτό το διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, η Φενέρ σούταρε με άσχημα ποσοστά, έχοντας 9/20 δίποντα και 2/15 τρίποντα, μοιράζοντας 5 ασίστ για 6 λάθη. Στη συνέχεια, πάντως, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-15 στο τρίτο δεκάλεπτο και φέρνοντας το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ολοκλήρωσε τη φάση για το 74-65 στο 1:53 πριν το τέλος.

Η Αρμάνι Μιλάνο προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Φενέρμπαχτσε άντεξε στην πίεση και έφτασε στη νίκη με 79-75, βελτιώνοντας το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρη τη EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 29-37, 57-52, 79-75.

Ο MVP: Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 23 πόντους με 6/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:57.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Άρμονι Μπρουκς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε έφτασε στη νίκη μολονότι σημείωσε 29 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.