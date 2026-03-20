Η Μακάμπι έπαιξε με τη φωτιά αλλά... δεν κάηκε καθώς επικράτησε (85-89) της Βιλερμπάν στη Λιόν και διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στα Play In.

Η ισραηλινή ομάδα βρέθηκε στο -14 (52-38) στο τέλος του ημιχρόνου αλλά το εκπληκτικό δίδυμο των Μπλατ-Σόρκιν έκανε την ολική ανατροπή και την οδήγησε στην πέμπτη νίκη της στους τελευταίους έξι αγώνες. Η Βιλερμπάν ήταν ανταγωνιστική, της κόστισε όμως ο τραυματισμός του Ουάτσον στις αρχές της τελευταίας περιόδου αλλά και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σταματήσει το υψηλό επίπεδο δημιουργίας της Μακάμπι.

Ο αγώνας

Με 9/9 σουτ εντός παιδιάς στην πρώτη περίοδο (22-23), η Μακάμπι δεν κατάφερε να πάρει διαφορά καθώς δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική από μακρινή απόσταση (1/6) αλλά και ευάλωτη στην άμυνα. Η Βιλερμπάν έβγαλε συνεργασίες στο γήπεδο, είχε επίσης την εκτέλεση έξω από τα 6.75.

Η Μακάμπι παρέμεινε απελπιστική από μακρινή απόσταση (1/9) σε αντίθεση με τη Βιλερμπάν (6/14) και οι ρόλοι αντιστράφηκαν (34-29, 14’). Ο Όντεντ Κάτας χρειάστηκε να πάρει δύο time out για να συνεφέρει την ομάδα του καθώς η Βιλερμπάν συνέχισε να εκτελεί από μακρινή απόσταση (43-35, 17’), αλλά δεν άλλαξε κάτι. Ίσα-ίσα που η κατάσταση χειροτέρεψε καθώς η ομάδα του τελείωσε το ημίχρονο με 1/14 τρίποντα και στο -14 (52-38).

Η Βιλερμπάν απορρόφησε την πρώτη αντίδραση της Μακάμπι (56-45, 25') μέσα από τους πόντους που βρήκε στο ανοιχτό γήπεδο. Στη δεύτερη απόπειρα των φιλοξενούμενων, ο Σόρκιν ήταν εκ των πρωταγωνιστών (62-58, 28'), κυρίως όμως η Μακάμπι βελτίωσε την άμυνά της καθώς έπαψε να δίνει ελεύθερα σουτ στη γαλλική ομάδα και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ανοιχτούς λογαριασμούς (62-61, 30').

Η Μακάμπι προσπέρασε στην πρώτη φάση της τελευταίας περιόδου, προηγήθηκε μάλιστα με διαφορά πέντε πόντων (63-68, 32'). αλλά η Βιλερμπάν αντέδρασε με 8-0 σερί παρότι έχασε τον καλύτερό της παίκτη (σ. σ. Ουάτσον) λόγω τραυματισμού. Αυτή η απουσία φάνηκε στην εξέλιξη του παιχνιδιού καθώς ο Ταμίρ Μπλατ πρόσφερε στη Μακάμπι το μακρινό σουτ (74-76, 36').

Ο βραχύσωμος γκαρντ της Μακάμπι συνέχισε να δημιουργεί για τον Σόρκιν αλλά λύσεις στην επίθεση είχε και η Βιλερμπάν. Κι έτσι, 90'' πριν το τέλος όλα ξεκίνησαν παρέμειναν οι λεπτές ισορροπίες (82-83). Εκεί ο Μπλατ έβαλε το μεγαλύτερο σουτ του αγώνα και όλα φάνηκε ότι είχαν τελείωσει από τη στιγμή που δεν τον μιμήθηκε ο Ανγκόλα. Κι όμως ο Σόρκιν έχασε ένα εύκολο σουτ, αστόχησε και σε ελεύθερη βολή και σε συνδυασμό μ' ένα λάθος, η Βιλερμπάν απέκτησε μια τελευταία ευκαιρία 19.7'' πριν το τέλος.

Με 6.7'' για το τέλος ο Έντουιν Τζάκσον επέλεξε να ευστοχήσει στη μία από τις δύο βολές αλλά η Μακάμπι πήρε το ριμπάουντ και ο Ντιμπαρτολομέο έριξε τους τίτλους τέλους με δύο ελεύθερες βολές.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 52-38, 74-76, 85-89

MVP Ο… Ταμίρ Μπλατ με 14 πόντους και 13 ασίστ και εξαιρετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Εμπουά καθώς ο Ουάτσον αποχώρησε στο 33' λόγω τραυματισμού.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… οι 25 ασίστ αντί 10 λαθών της Μακάμπι, έστω κι αν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα δεν λειτούργησε έτσι όπως θα ήθελε στην επίθεση.