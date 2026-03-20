Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, εκτός ο Χολμς
Μετά τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με τον Ρισόν Χολμς, ο Τούρκος προπονητής αποφάσισε να αφήσει εκτός αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα τον Αμερικανό σέντερ.
Μάλιστα την παραμονή του αγώνα ο Άταμαν δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα συνέβησαν λέγοντας απλά «σιχαίνομαι τα social media» αναφορικά με τα όσα επακολούθησαν της δήλωσής του στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ.
Η μόνη αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της Euroleague κόντρα στην Ζάλγκιρις είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έναντι του Ρισόν Χολμς. Επίσης έμειναν εκτός οι Τολιόπουλος, Γκριγκόνις και ο τραυματίας Σαμοντούροβ.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
