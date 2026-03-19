Άταμαν για Χολμς: «Mισώ τα social media»
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Έργκιν Άταμαν να απαντάει και για τα όσα είπε ο Ρισόν Χολμς μετά το ματς με την ΑΕΚ.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ, δήλωσε πως ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ. Ο Αμερικανός σέντερ των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα, ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με emojis που γελάνε.
Στις δηλώσεις του ενόψει του Ερυθρού, ο Έργκιν Άταμαν ρωτήθηκε για το περιστατικό και απάντησε λέγοντας: «Με την ερώτησή σας απαντήσατε μόνος, μισώ τα social media»»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.