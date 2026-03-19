Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στη media day ενόψει του Ερυθρού Αστέρα, ρωτήθηκε για όσα έγιναν στα sociam media σχετικά με τον Ρισόν Χολμς, μετά το ματς με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Έργκιν Άταμαν να απαντάει και για τα όσα είπε ο Ρισόν Χολμς μετά το ματς με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ, δήλωσε πως ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ. Ο Αμερικανός σέντερ των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα, ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με emojis που γελάνε.

Στις δηλώσεις του ενόψει του Ερυθρού, ο Έργκιν Άταμαν ρωτήθηκε για το περιστατικό και απάντησε λέγοντας: «Με την ερώτησή σας απαντήσατε μόνος, μισώ τα social media»»