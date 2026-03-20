Μιλουτίνοφ στο Gazzetta: «Δεν θα με κρατούσε ένα κάταγμα μακριά από την ομάδα»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο Gazzetta για την πορεία του Ολυμπιακού, τον τραυματισμό του, τον Βεζένκοβ και πολλά ακόμα!

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης και φέτος το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Έτσι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπασκόνια δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 90-80, ο Σέρβος σέντερ ήταν καταλυτικός, προσφέροντας ενέργεια, σκορ και σταθερότητα, τελειώνοντας το παιχνίδι με 17 πόντους (7/10 δίποντα, 3/3 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 24 στην αξιολόγηση.

Η παρουσία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από λίγες εβδομάδες υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα στο Final Eight του Κυπέλλου, ένα πρόβλημα που αρχικά φαινόταν ικανό να τον αφήσει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Ωστόσο, ο Μιλουτίνοφ όχι μόνο επέστρεψε άμεσα, αλλά, ακόμη και με δεμένο χέρι, έδειξε πως είναι στην ελίτ, αποτελώντας πυλώνα για τον Ολυμπιακό.

Με τον Ολυμπιακό να φτάνει τις 22 νίκες και να μπαίνει στην τελική ευθεία της EuroLeague, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο Gazzetta για τη διαχείριση της κόπωσης, τη σημασία του βάθους στο ρόστερ και τη συμβολή παικτών όπως ο Σάσα Βεζένκοφ, δείχνοντας με τα λόγια του την ενότητα που επικρατεί στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

Ο Νϊκολα Μιλουτίνοφ στο Gazzetta:

Λοιπόν, πώς είναι το να φτάνεις τις 22 νίκες;

«Νιώθω υπέροχα. Μετά από μια όχι και τόσο καλή εμφάνιση, κερδίσαμε το παιχνίδι. Το συναίσθημα είναι εξαιρετικό γιατί τώρα, μετά από δύο εβδομάδες με τόσα πολλά παιχνίδια, θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε πριν από αυτά που μας περιμένουν μπροστά. Οπότε, καλή δουλειά από απόψε και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά».

Πόσο σημαντικό είναι, ξέρεις, το γεγονός ότι τελειώσατε με όλο αυτό το «μαρτύριο» των συνεχόμενων αγώνων;

«Ναι, εννοώ, είναι υπέροχο αυτό που κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Οπότε, όπως είπα, τώρα μπορούμε απλώς να επικεντρωθούμε στο να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε και να είμαστε έτοιμοι για τους τελευταίους γύρους, γιατί θα είναι πραγματικά δύσκολοι. Και μπορείς να δεις τώρα στην Euroleague ότι 1-2 νίκες μπορεί να είναι η διαφορά από τη δεύτερη μέχρι την 7η-8η θέση. Οπότε πρέπει πραγματικά να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε μπροστά μας».

Μπορείς να μου πεις το μυστικό σου; Γιατί, εντάξει, έσπασες τον αντίχειρά σου στο κύπελλο, αλλά κυριαρχείς παρόλο που πρέπει να έχεις δεμένο το δάχτυλό σου.

«Τώρα γίνεται καλύτερα. Στην αρχή, από την πρώτη στιγμή, οι πρώτες 10 μέρες ήταν πραγματικά δύσκολες. Αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα, απλώς με προφυλάξεις».

Πες μου γι’ αυτό, γιατί όλοι πίστευαν ότι θα μείνεις έξω για έναν μήνα ή κάτι τέτοιο. Αλλά τους διέψευσες όλους.

«Ναι, εννοώ, αυτό δεν είναι κάτι που θα με κρατήσει μακριά από το παρκέ. Πραγματικά απολαμβάνω τη σεζόν. Είμαι χαρούμενος, ξέρεις, και με τον ρόλο μου επίσης φέτος. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω αυτή την ομάδα γιατί είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος και απολαμβάνω να παίζω γι’ αυτόν».

Σήμερα ήσουν καταπληκτικός με 17 πόντους από την τρίτη περίοδο. Αλλά μετά δεν χρειάστηκε να παίξεις περισσότερο. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει τόσο μεγάλο βάθος στο ρόστερ;

«Εννοώ, είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι καλύτερο να έχεις μεγαλύτερο βάθος παρά μικρότερο. Νομίζω ότι έχουμε ένα καταπληκτικό ρόστερ, τόσους πολλούς παίκτες. Ακόμα και στην πρωινή προπόνηση νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολο για τον προπονητή να επιλέξει ποιοι 12 παίκτες θα παίξουν απόψε. Γιατί έχουμε τόσες πολλές επιλογές και τόσους πολλούς παίκτες. Οπότε νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο για τον προπονητή παρά για εμάς. Για εμάς είναι να είμαστε έτοιμοι, όποιος κι αν επιλεγεί, και να αποδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Θέλω ένα σχόλιο για τον φίλο σου, τον Σάσα (Βεζένκοβ), γιατί για ένα ακόμα παιχνίδι, για μία ακόμα χρονιά, φτάνει, ξέρεις, στο MVP potential που έχει. Πες μου γι’ αυτό.

«Πρέπει πραγματικά να πω κάτι για εκείνον; Όλοι τον γνωρίζουν. Είναι ευλογία να τον έχουμε στην ομάδα. Όλοι μας πραγματικά απολαμβάνουμε να παίζουμε μαζί του και είναι ένας καταπληκτικός, εξαιρετικός παίκτης. Οπότε δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα γι’ αυτόν γιατί νομίζω ότι όλη η Ευρώπη ξέρει ποιος είναι».



