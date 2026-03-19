Ο Ολυμπιακός ήταν τρομακτικά άστοχος (4/22) από το τρίποντο, όμως παρόλα αυτά, στο τέλος πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια με 90-80.

Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει τον Ολυμπιακό στο 22-11, με τους Πειραιώτες να αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs.

Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Το ματς

Ο Ολυμπιακός τα περίμενε ουσιαστικά όλα από τον Μιλουτίνοφ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την Μπασκόνια να μπαίνει δυναμικά και να κάνει το σκορ 4-12 στο 2’. Σερί πόντοι του Σέρβου έκαναν το σκορ 10-10 (4’), όμως ένα μικρό ξέσπασμα της Μπασκόνια της έδωσε τα ηνία και το προβάδισμα με 13-19 (6’). Λίγο μετά οι Βάσκοι έφτασαν και στο +7 (17-24, 8’), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 19-24.

Η Μπασκόνια κράτησε τα ηνία μέχρι και το 14’, όμως το 25-31 μετατράπηκε άμεσα σε 32-31, με τον Βεζένκοβ να βάζει για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό. Το υπόλοιπο του ημιχρόνου ήταν… μια σου και μία μου, με το σκορ στο 20’ να γίνεται 41-40.

Με τον Μιλουτίνοφ να φτάνει τους 17 πόντους ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 45-40 (21’), όμως η Μπασκόνια δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα. Έσφιξε την άμυνα, βρήκε σκορ με τον Ομορούγι και κατάφερε ακόμη και να περάσει μπροστά με 54-55 στο 25’! Ο Σίμονς έκανε το σκορ 60-60 στο 27’, όμως ένα 9-2 του Ολυμπιακού ήταν αρκετό για να διαμορφώσει το 69-62.

Με καλάθι και φάουλ του Τζόουνς η διαφορά ανέβηκε στους 10 για πρώτη φορά (72-62, 31'). Ο Ολυμπιακός κράτησε τα ηνία (80-69, 35'), όμως η Μπασκόνια απάντησε και μείωσε στους 6 (80-64) και στους 4 (82-78). Παρόλα αυτά, ένα ξέσπασμα από Φουρνιέ και Τζόουνς ήταν αρκετό, μαζί φυσικά με την άμυνα, για να τελειώσουν την υπόθεση νίκη. Τελικό σκορ 90-80 και νίκη για τον Ολυμπιακό.

Ο MVP... Ο Σάσα Βεζένκοβ, που για ακόμα ένα ματς έλαμψε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ομορούγι με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός τα έσπασε από το τρίποντο με 4/22, όμως είχε 26 ασίστ για μόλις 12 λάθη.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ...Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, Τζόουνς με 15 και Ντόρσεϊ με άλλους τόσους.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στην 1η αγωνιστική με 96-102 στην Βιτόρια.

# Player MIN PTS 2P 3P FT REB AST STL TO PIR 0 T. Walkup 24:43 2 1/1 0/2 0/0 2 7 3 0 9 3 T. Ward 26:15 3 1/3 0/0 1/3 4 4 1 1 9 11 M. Morris 03:23 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 2 14 S. Vezenkov 27:27 20 9/11 0/5 2/3 6 2 0 0 24 16 K. Papanikolaou 10:00 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 22 T. Dorsey 19:59 15 3/6 2/5 3/4 3 3 0 2 13 25 A. Peters 12:33 3 0/0 1/2 0/0 2 1 0 0 6 33 N. Milutinov 22:52 17 7/10 0/0 3/3 6 2 0 1 24 34 C. Joseph 11:54 4 1/1 0/0 2/3 0 1 0 2 1 77 S. McKissic 06:37 2 1/2 0/2 0/0 2 0 0 1 1 88 T. Jones 17:08 15 6/6 0/0 3/5 2 0 1 3 12 94 E. Fournier 17:09 6 2/4 0/4 2/2 3 5 1 2 7 TEAM TOTALS 90 31/44 4/22 16/23 39 26 6 12 116