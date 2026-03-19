Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80: Ζορίστηκε αλλά τα κατάφερε απέναντι στους Βάσκους
Ο Ολυμπιακός ήταν τρομακτικά άστοχος (4/22) από το τρίποντο, όμως παρόλα αυτά, στο τέλος πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια με 90-80.
Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει τον Ολυμπιακό στο 22-11, με τους Πειραιώτες να αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs.
Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Το ματς
Ο Ολυμπιακός τα περίμενε ουσιαστικά όλα από τον Μιλουτίνοφ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την Μπασκόνια να μπαίνει δυναμικά και να κάνει το σκορ 4-12 στο 2’. Σερί πόντοι του Σέρβου έκαναν το σκορ 10-10 (4’), όμως ένα μικρό ξέσπασμα της Μπασκόνια της έδωσε τα ηνία και το προβάδισμα με 13-19 (6’). Λίγο μετά οι Βάσκοι έφτασαν και στο +7 (17-24, 8’), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 19-24.
Η Μπασκόνια κράτησε τα ηνία μέχρι και το 14’, όμως το 25-31 μετατράπηκε άμεσα σε 32-31, με τον Βεζένκοβ να βάζει για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό. Το υπόλοιπο του ημιχρόνου ήταν… μια σου και μία μου, με το σκορ στο 20’ να γίνεται 41-40.
Με τον Μιλουτίνοφ να φτάνει τους 17 πόντους ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 45-40 (21’), όμως η Μπασκόνια δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα. Έσφιξε την άμυνα, βρήκε σκορ με τον Ομορούγι και κατάφερε ακόμη και να περάσει μπροστά με 54-55 στο 25’! Ο Σίμονς έκανε το σκορ 60-60 στο 27’, όμως ένα 9-2 του Ολυμπιακού ήταν αρκετό για να διαμορφώσει το 69-62.
Με καλάθι και φάουλ του Τζόουνς η διαφορά ανέβηκε στους 10 για πρώτη φορά (72-62, 31'). Ο Ολυμπιακός κράτησε τα ηνία (80-69, 35'), όμως η Μπασκόνια απάντησε και μείωσε στους 6 (80-64) και στους 4 (82-78). Παρόλα αυτά, ένα ξέσπασμα από Φουρνιέ και Τζόουνς ήταν αρκετό, μαζί φυσικά με την άμυνα, για να τελειώσουν την υπόθεση νίκη. Τελικό σκορ 90-80 και νίκη για τον Ολυμπιακό.
Ο MVP... Ο Σάσα Βεζένκοβ, που για ακόμα ένα ματς έλαμψε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ομορούγι με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός τα έσπασε από το τρίποντο με 4/22, όμως είχε 26 ασίστ για μόλις 12 λάθη.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ...Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, Τζόουνς με 15 και Ντόρσεϊ με άλλους τόσους.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στην 1η αγωνιστική με 96-102 στην Βιτόρια.
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|PIR
|0
|T. Walkup
|24:43
|2
|1/1
|0/2
|0/0
|2
|7
|3
|0
|9
|3
|T. Ward
|26:15
|3
|1/3
|0/0
|1/3
|4
|4
|1
|1
|9
|11
|M. Morris
|03:23
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|1
|1
|0
|0
|2
|14
|S. Vezenkov
|27:27
|20
|9/11
|0/5
|2/3
|6
|2
|0
|0
|24
|16
|K. Papanikolaou
|10:00
|3
|0/0
|1/2
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Dorsey
|19:59
|15
|3/6
|2/5
|3/4
|3
|3
|0
|2
|13
|25
|A. Peters
|12:33
|3
|0/0
|1/2
|0/0
|2
|1
|0
|0
|6
|33
|N. Milutinov
|22:52
|17
|7/10
|0/0
|3/3
|6
|2
|0
|1
|24
|34
|C. Joseph
|11:54
|4
|1/1
|0/0
|2/3
|0
|1
|0
|2
|1
|77
|S. McKissic
|06:37
|2
|1/2
|0/2
|0/0
|2
|0
|0
|1
|1
|88
|T. Jones
|17:08
|15
|6/6
|0/0
|3/5
|2
|0
|1
|3
|12
|94
|E. Fournier
|17:09
|6
|2/4
|0/4
|2/2
|3
|5
|1
|2
|7
|TEAM TOTALS
|90
|31/44
|4/22
|16/23
|39
|26
|6
|12
|116
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|PIR
|1
|M. Diakite
|30:10
|11
|4/7
|0/5
|3/3
|5
|5
|2
|0
|17
|2
|K. Simmons
|24:43
|10
|1/3
|2/3
|2/2
|2
|2
|0
|1
|8
|3
|M. Nowell
|02:28
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|1
|0
|0
|0
|-1
|4
|R. Villar
|12:35
|4
|2/2
|0/0
|0/0
|0
|1
|1
|0
|4
|5
|E. Omoruyi
|33:51
|18
|4/6
|2/9
|4/6
|5
|5
|4
|4
|20
|9
|T. Luwawu-Cabarrot
|27:27
|14
|4/6
|2/4
|0/0
|5
|3
|0
|3
|15
|10
|M. Spagnolo
|08:42
|1
|0/0
|0/0
|1/2
|1
|0
|0
|1
|-2
|11
|T. Forrest
|27:44
|11
|2/3
|1/3
|4/4
|4
|5
|1
|0
|20
|17
|G. Radzevicius
|18:05
|2
|1/2
|0/2
|0/0
|0
|0
|0
|0
|-3
|25
|C. Frisch
|14:15
|9
|3/3
|1/3
|0/0
|1
|0
|1
|1
|5
|TEAM TOTALS
|80
|21/33
|8/29
|14/17
|28
|21
|9
|11
|86
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.