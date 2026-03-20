Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και τη νίκη που πήρε απέναντι στην Μπασκόνια, βγάζοντας το καπέλο στους Ερυθρόλευκους που επικράτησαν περνώντας τη μπάλα στους ψηλούς.

Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε και το καλύτερό του μπάσκετ απέναντι στην Μπασκόνια. Παρόλα αυτά, το σημαντικό είναι η νίκη και αυτή την κατέκτησε, καθώς στο τέλος έκανε τα μικρά πράγματα που χρειαζόταν, προκειμένου να πάρει το αποτέλεσμα που χρειαζόταν.

Κόντρα στη Φενέρ, τα τρίποντα και ο Εβάν Φουρνιέ έκαναν τη διαφορά. Με την Μπασκόνια όμως τα σουτ δεν έμπαιναν. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Ολυμπιακό από το να βρει τον τρόπο να φτάσει στη νίκη. Πώς; Απλά περνώντας τη μπάλα χαμηλά στο καλάθι!

Ο Ολυμπιακός είχε σε τρομερή κατάσταση τους Βεζένκοβ (20π., 9/11 δίποντα), Μιλουτίνοφ (17π., 7/10 δίποντα) και Τζόουνς (15π., 6/6 δίποντα), με τους τρεις ψηλούς της ομάδας του Πειραιά να δίνουν πολύτιμες λύσεις και να συμβάλλουν τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συνολικά οι τρεις τους μέτρησαν 52 πόντους από τους 90 του Ολυμπιακού, ενώ σούταραν και με τρομερά ποσοστά, καθώς είχαν 22/28 δίποντα και 8/11 βολές, με την Μπασκόνια, η οποία είχε έτσι κι αλλιώς θέμα στους ψηλούς, να μην βρίσκει ποτέ αντίδοτο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κοντά στο καλάθι.

Αυτό είναι κάτι βασικό για τον φετινό Ολυμπιακό, το ότι δηλαδή μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα με διάφορα στυλ. Έχουμε δει τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν σε παιχνίδι 130 πόντων συνολικά, να βάζουν ένα τσουβάλι τρίποντα, αλλά και να σκοράρουν πολύ, παρότι είχαν άσχημα ποσοστά από μακριά.

Αυτό είναι κομβικό για ομάδες που θέλουν να πετύχουν στην EuroLeague. Το να βρίσκουν δηλαδή τον τρόπο να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα ακόμη και σε παιχνίδια που δεν τους πάνε τα πράγματα ιδανικά. Και ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πως δεν… κολλάει σε τέτοια. Το δείχνουν αυτό άλλωστε και οι 22 νίκες του.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να σταθούμε στον Εβάν Φουρνιέ. Από τους 36 πόντους απέναντι στη Φενέρ, έμεινε στα χαμηλά κόντρα στην Μπασκόνια. Παρόλα αυτά, όταν τον χρειάστηκε η ομάδα του στο τέλος ήταν εκεί, ενώ ήταν και εκ των κορυφαίων πασέρ της ομάδας του Πειραιά με 5 ασίστ. Οι 6 πόντοι του όμως στο φινάλε ήταν κομβικοί ώστε να τελειώσει η υπόθεση νίκη και ο Ολυμπιακός να πάρει το αποτέλεσμα που χρειαζόταν.

Στο κάτω κάτω, και οι… άσχημες νίκες έχουν την ομορφιά τους. Άλλωστε, ακόμη και αυτές, είναι νίκες και σημασία έχει το αποτέλεσμα, όχι το πώς φτάνεις σε αυτό.

Η Μπασκόνια γενικά ζόρισε πολύ τους Ερυθρόλευκους, που σε έναν σημαντικό βαθμό, μπήκαν πιο χαλαροί από το επιτρεπτό. Βέβαια, η δικαιολογίες είναι αρκετές. Με 7 παιχνίδια σε 14 ημέρες, οι παίκτες του Ολυμπιακού έφτασαν στα όριά τους. Συνεχόμενα ταξίδια, δύσκολες έδρες, αλλά το σημαντικό ήταν πως οι Πειραιώτες είχαν μόλις μια απώλεια σε αυτό το διάστημα, το ματς κόντρα στη Μονακό.

Βγαίνουν δηλαδή από έναν μικρό… Γολγοθά, έχοντας σχεδόν το απόλυτο και έχοντας εδραιωθεί στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Με αυτό τον τρόπο, το πλεονέκτημα έδρας είναι ολοένα και πιο κοντά, το οποίο είναι και ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο.

Βέβαια, για να πάνε όλα όπως θέλει ο Ολυμπιακός, πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω στα επόμενα ματς, που είναι και κόντρα σε ομάδες που διεκδικούν τους ίδιους στόχους. Βαλένθια (23/3), Ρεάλ Μαδρίτης (7/4) και Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4), είναι ομάδες που ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει, ώστε αρχικά να δείξει πως μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω απέναντι σε πολλές ομάδες της ίδιας συνομοταξίας με εκείνον, ενώ κάθε μια νίκη σε αυτά τα ματς θα παίξει σημαντικό ρόλο σε πιθανές ισοβαθμίες.

Είμαστε εξάλλου στην τελική ευθεία της σεζόν και, όπως λέει και το μότο της EuroLeague, «every game matters». Και στον Ολυμπιακό ξέρουν καλά το πόσο σημαντικά είναι τα ματς που έρχονται…

ΥΓ. Μέγας είσαι Ντόρσεϊ και θαυμαστά τα έργα σου. Η Μπασκόνια τον άφησε να βρει ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο κι εκείνος έκανε μεγάλη ζημιά στην άμυνά της.

ΥΓ2. Ήταν λογικό ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μην δώσει πολλή χρόνο στον Φουρνιέ, προκειμένου να τον προστατεύσει σε έναν βαθμό μετά την υπερπροσπάθεια με την Φενερ.

ΥΓ3. Τα άσχημα ποσοστά στο τρίποντο δεν πλήγωσαν αυτή τη φορά τον Ολυμπιακό, όμως δεν πρέπει να γίνουν και… συνήθεια, ειδικά στα μεγάλα ματς που έρχονται.

ΥΓ4. Ακόμη «ψάχνει» τον Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός. Ο Αμερικανός δεν έχει βρει ρυθμό ακόμη, με την ομάδα του Πειραιά να χρειάζεται οποσδήποτε τον παίκτη στην συνέχεια, καθώς είναι, βάσει των όσων έχουμε δει στο NBA, ο παίκτης με το πιο γεμάτο πακέτο.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.