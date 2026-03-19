Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα με την Μπασκόνια και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο φαληρικό στάδιο για την αναμέτρηση με τους Βάσκους.

Ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού παρακολούθησε δια ζώσης το ματς και αποθεώθηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομά του.

Εξάλλου, ο Μεντιλίμπαρ είχε βρεθεί στο ΣΕΦ και πριν από δύο εβδομάδες, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ η παρουσία του στους αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι συχνή.