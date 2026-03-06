Ο Μεντιλίμπαρ στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και… αποθέωση!

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο φαληρικό στάδιο για το ντέρμπι των «αιωνίων».

Ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και αποθεώθηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του!

Μόλις έγινε αντιληπτός, ο Βάσκος προπονητής γνώρισε την απόλυτη αποθέωση. Το ίδιο συνέβη πριν από το τζάμπολ και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

