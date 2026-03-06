Ο Μεντιλίμπαρ στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και… αποθέωση!

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Αποθεώθηκε ο Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο φαληρικό στάδιο για το ντέρμπι των «αιωνίων».
Ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και αποθεώθηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του!
Μόλις έγινε αντιληπτός, ο Βάσκος προπονητής γνώρισε την απόλυτη αποθέωση. Το ίδιο συνέβη πριν από το τζάμπολ και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
🔴👏 Ο Μεντιλίμπαρ στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και… ΑΠΟΘΕΩΣΗ!#OlympiacosBC #olypao pic.twitter.com/KJErp2Q2DM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
