Φουρνιέ: «Να μάθουμε από το Game 1, περιμένουμε... θερμή υποδοχή στο ΟΑΚΑ»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για τον πρώτο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και τα όσα περιμένει από το παιχνίδι του ΟΑΚΑ.

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο Game 1 των τελικών, μίλησε για την επικράτηση της ομάδας του απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και την συγκέντρωση που πρέπει να έχοθν οι Πειραιώτες.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Είχαμε ένα διάστημα 3-4 λεπτών στην τρίτη περίοδο όπου δεν παίζαμε αρκετά σκληρά, ο ρυθμός μας στην επίθεση δεν ήταν καλός και γίναμε λίγο νωθροί. Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή βρεθήκαμε στο +17 και ο Μήτογλου βρήκε ρυθμό. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και εκείνοι το εκμεταλλεύτηκαν».

Για την συγκέντρωση:

«Δεν θα πω ψέματα. Ειδικά για μένα, που δεν έπαιξα απέναντι στον ΠΑΟΚ, υπήρξε αυτό το διάστημα των πανηγυρισμών, της χαράς για τη νίκη και της απόλαυσης της στιγμής. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις στην πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Μπορεί να μην ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι, όμως στο τέλος της ημέρας κερδίσαμε.

Κάναμε τη δουλειά απόψε και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην Παρασκευή».

Για το παιχνίδι της ΟΑΚΑ:

«Περιμένουμε μια θερμή υποδοχή, περιμένουμε να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν χρειάζεται να σας πω πόσο καλή είναι.

Θα παλέψουν, έχουν πολύ εγωισμό και υπερηφάνεια, προφανώς. Θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως κι εμείς. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στην Παρασκευή».

Για το πόσο δύσκολο είναι να «ξεχάσουν» αυτό το ματς σε 48 ώρες:

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε από το σημερινό παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό.

Δεν ήταν η καλύτερή μας προσπάθεια, ούτε η καλύτερη εικόνα μας, ούτε η καλύτερη συγκέντρωσή μας. Από μια άποψη αυτό είναι ενθαρρυντικό. Όμως πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι και θα παρουσιαστούμε καλύτεροι».

Για το αν είναι πρόκληση σε αυτούς τους τελικούς να μη σκεφτούν καθόλου τη EuroLeague.

«Η διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα είναι πολύ μικρή. Μία ή δύο φάσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Αν δεν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, θα χάσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προσηλωμένοι».