Μιλουτίνοφ: «Αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τα τρίποντα του Μήτογλου, χρειαζόμαστε ακόμη δύο νίκες»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για τη. νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός βασίστηκε στον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε μεγάλο βαθμό στο Game 1 απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο (10π., 12ρ.) να μιλά μετά το τέλος του αγώνα για τα όσα συνέβησαν στο παρκέ του ΣΕΦ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Για εμάς είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαστε μπροστά με 1-0, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον, ανήκει στο παρελθόν. Είναι απλώς μία νίκη και η σειρά είναι στις τρεις νίκες. Ξέρετε πάντα πόσο δύσκολοι είναι οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος και ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γι’ αυτό πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Είχαμε 25 πολύ καλά λεπτά, αλλά μετά αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Πρέπει επίσης να δώσουμε τα εύσημα στον Παναθηναϊκό για τον τρόπο που έπαιξε. Ο Μήτογλου ήταν πραγματικά εξαιρετικός και μας δημιούργησε πολλά προβλήματα τη στιγμή που εκείνοι επέστρεφαν στο παιχνίδι. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους για τη μαχητικότητά τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι βρήκαμε τη συγκέντρωση και την προσήλωση στα τελευταία λεπτά, πήραμε τη νίκη και τώρα πηγαίνουμε εκεί με στόχο να παίξουμε καλύτερα απ’ ό,τι δείξαμε απόψε».

Για το αν η απώλεια της διαφοράς των 17 πόντων μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο συγκέντρωσης για τη συνέχεια της σειράς:

«Νομίζω ότι ήμασταν πραγματικά συγκεντρωμένοι. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με συγκέντρωση, ήμασταν πολύ καλοί και σταθεροί στη μεγαλύτερη διάρκειά του.

Ο Παναθηναϊκός είναι επίσης μια ομάδα υψηλής ποιότητας. Δεν είναι μια εύκολη ομάδα για να αντιμετωπίσεις. Έχει ποιότητα και, όπως είπα, όταν ο Μήτογλου άρχισε να ευστοχεί, αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Πέτυχε τρία ή τέσσερα τρίποντα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έτσι επέστρεψαν στο παιχνίδι.

Πρέπει λοιπόν να τους αναγνωρίσουμε την αξία τους. Δεν είναι ότι χαλαρώσαμε. Νομίζω ότι πραγματικά προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα καλό και συγκεντρωμένο παιχνίδι, αλλά είναι και εκείνοι καλοί αντίπαλοι και σου δημιουργούν προβλήματα. Γι’ αυτό επέστρεψαν στο παιχνίδι και απέκτησαν πιθανότητες να το κερδίσουν.

Το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείσαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι παίξαμε πραγματικά εξαιρετική άμυνα. Βάλαμε τα σώματά μας στη μάχη, προσπαθήσαμε να δείξουμε τη μέγιστη δυνατή αμυντική προσπάθεια και γι’ αυτό κερδίσαμε το παιχνίδι στο τέλος».

Για την υπεροχή του Ολυμπιακού στα ριμπάουντ:

«Ειλικρινά δεν το γνώριζα αυτό. Δεν είχα δει καν τα στατιστικά. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρουν τα στατιστικά. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ότι το σκορ της σειράς είναι 1-0. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χρειαζόμαστε ακόμη δύο νίκες.

Έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι συνέβη απόψε και να ξεκινήσουμε ξανά σαν να είναι το σκορ 0-0».

Για το κακό τρίτο δεκάλεπτο:

«Ουσιαστικά μέσα σε 5-6 λεπτά επέστρεψαν στο παιχνίδι. Όπως είπα, με τον Μήτογλου να σκοράρει τρίποντα, αλλά και με άλλους παίκτες. Όλοι τους έπαιζαν εξαιρετικά. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, μια πολύ καλή ομάδα, με σπουδαίους παίκτες που μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να πετύχουν πολλούς πόντους.

Γι’ αυτό λέω ότι είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς να κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο. Είναι θετικό ότι προηγούμαστε με 1-0, ότι προστατεύσαμε την έδρα μας και τώρα μπορούμε να πάμε εκεί και να προσπαθήσουμε.

Αν θέλουμε να κερδίσουμε στο ΟΑΚΑ, δεν μπορούμε να παίξουμε μόνο για 25 λεπτά. Πρέπει να παίξουμε για 40 λεπτά και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι μας αν θέλουμε να νικήσουμε εκεί.

Πρέπει απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη».