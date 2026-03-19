Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπασκόνια (19/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague, και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για μια θέση στην τετράδα της τελικής κατάταξης και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και απόψε φιλοξενούν τους Βάσκους, οι οποίοι βρίσκονται στην προτελευταία θέση της κατάταξης με ρεκόρ 9-22.

Εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Ντόντα Χολ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου. Όσον αφορά τον Νιλικίνα, ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και, με την επιστροφή των Μόρις και Τζόσεφ στη δωδεκάδα, αποφασίστηκε να προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.