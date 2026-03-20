Φοβήθηκε μόνο τα κλειστά βενζινάδικα

O Nίκος Παπαδογιάννης είδε τον Ολυμπιακό να κινείται με άδειο ρεζερβουάρ και να φτάνει στην 22η νίκη του με το μίνιμουμ της κατανάλωσης.

Η εμφάνιση του Ολυμπιακού έφερε ανάγλυφα όλα τα αποτυπώματα μίας ομάδας που πλησιάζει τα όρια της εξάντλησης, σωματικής και πνευματικής. Σουτ που ίσα ίσα έφταναν στη στεφάνη ή και αέρος αέρος, άμυνες που επέτρεπαν στον αντίπαλο να βγαίνει συνεχώς ένα βήμα μπροστά, χαμένα «πέναλτι» από σπεσιαλίστες του είδους, μπασίματα χωρίς σχέδιο που κατέληγαν σε τυφλές πάσες, πολλές άστοχες βολές, αδυναμία επιβολής του ρυθμού και της θέλησης.

Καμουφλαρισμένο κάτω απ’ όλα αυτά, ωστόσο, υπήρχε έστω αδιόρατο και θαμπό το αποτύπωμα του …Ολυμπιακού: 26 ασίστ, 70% στα δίποντα, 90 πόντοι, 28 λεπτά μάξιμουμ συμμετοχής, λύσεις από τον πάγκο, νηφαλιότητα και ψυχραιμία όταν το πράγμα έκανε να στραβώσει.

Όπως ήταν επόμενο, ο αστέρας της Τρίτης (Φουρνιέ) θάμπωσε περισσότερο απ’ όλους, ενώ ο πιο ξεκούραστος απ’ όλους (Ταϊρίκ Τζόουνς) έκανε τη διαφορά με το γεμάτο ρεζερβουάρ του. Ο Αμερικανός πέτυχε 13 από τους 15 πόντους του στην τελική ευθεία του αγώνα (από το 60-60 κα μετά) και κράτησε με σταθερό χέρι τη σκυτάλη που του παρέδωσε ο κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου Μιλουτίνοφ.

Παράλληλα, ο εξίσου φρέσκος Κόρι Τζόζεφ βοήθησε ώστε να φτάσει δίχως αγκομαχητό στο νήμα ο ανέτοιμος Γουόκαπ. Ο Τεξανοέλληνας, που προερχόταν από απουσία αρκετών εβδομάδων και απροπονησιά, τελείωσε την έκτακτη «διαβολοβδομάδα» με συνολικό απολογισμό 18 ασίστ, 4 κλεψίματα και 0 λάθη. Ολογράφως, μηδέν.

Ο Ολυμπιακός επιχείρησε, και κατόρθωσε, να πάρει το αποψινό ματς με το απόλυτο μίνιμουμ κατανάλωσης, σαν αμάξι που κινείται με καύσιμο τις αναθυμιάσεις και που φοβάται κάποια αόρατη απεργία διαρκείας. Πάτησε το γκάζι τόσο όσο, ίσα ίσα για να κόψει τον βήχα των Βάσκων στο ξεκίνημα της δ’ περιόδου και να φτάσει στο νήμα δίχως απρόοπτα.

Εάν απέναντί του υπήρχε αξιόμαχος αντίπαλος, μπορεί να έχανε. Αλλά τότε θα ήταν και ο ίδιος διαφορετικός. Δεν θα φορούσε πιτζάμες μέσα από τη φανέλα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ομολόγησε ότι προβληματίζεται από το βαρύ κι ασήκωτο πρόγραμμα το οποίο ανάγκασε τον Ολυμπιακό να παίξει πέντε ευρωπαϊκούς αγώνες (αλλά και δύο σχετικά δύσκολους ελληνικούς) μέσα σε 15 βράδια. «Οι παίκτες μου αισθάνονται εξουθενωμένοι», τόνισε.

Αν μη τι άλλο, οι τραυματίες επέστρεψαν έγκαιρα, το απυσιολόγιο άδειασε, τα παιχνίδια που έπρεπε να κερδηθούν κερδήθηκαν και η στραβοτιμονιά στο Μόντε Κάρλο ήταν η μοναδική βραδιά όπου η μπίλια κάθισε στο «ζερό». Το ρεπό που έρχεται το στο δεύτερο ήμισυ της ερχόμενης «διαβολοβδομάδας» (μετά από το ταξίδι στη Βαλένθια) είναι για τους Πειραιώτες μία καλή παρηγοριά, η βαθμολογία μία ακόμα καλύτερη.

Έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε, ο Ολυμπιακός μετράει πλέον τόσες νίκες όσες και η πρωτοπόρος Φενέρ, απέναντι στην οποία υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία. Η Βαλένθια έχασε έδαφος με την εντός έδρας ήττα από τη Μπάρτσα και η απόσταση που χωρίζει τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά από τους διώκτες ολοένα μεγαλώνει: δύο σκαλοπάτια ψηλότερα από το όριο της τετράδας, τέσσερα από τις ομάδες που βρίσκονται εκτός εξάδας.

Και, ναι, πέντε από τον άσπονδο Παναθηναϊκό, ο οποίος είδε απόψε ανήσυχος όλους τους ανταγωνιστές του να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες μακριά από τα σπίτια τους. Η αυριανή αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ είναι για τους «πράσινους» το πρώτο από επτά συνεχόμενα (οκτώ αν μετρήσουμε και αυτό με τη Ζαλγκίρις) «ματς της χρονιάς».



