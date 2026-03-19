Μπαρτζώκας: «Ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει μέσα στη σεζόν»

Στην εικόνα του Ολυμπιακού στάθηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αμέσως μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια με 90-80 στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο ματς, λέγοντας πως ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια της ομάδας του στη σεζόν.

Επίσης έκανε ένα σχόλιο για το απαιτητικό πρόγραμμα της EuroLeague, καθώς και για τη διαχείριση των παικτών του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Για να είμαι ειλικρινής ήταν ένα αγχωτικό παιχνίδι της EuroLeague, ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει μέσα στη σεζόν. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα λάθη κάναμε, τι είδους αποφάσεις πήραμε στο παιχνίδι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όταν επιτρέπεις στον αντίπαλο να μένει κοντά σου και να μένει στο τέλος να κάνει τα σουτ χωρίς πίεση χωρίς άγχος και να σου κάνει ζημιά. Για να είμαι ειλικρινής θυμάμαι πως είχαμε 16 με 18% από το τρίποντο, αλλά πρέπει να σας πω ήταν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Είναι το 7ο παιχνίδι σε 14 μέρες, σίγουρα οι παίκτες είναι κουρασμένοι, είναι εξαντλημένοι».

Για τη διαχείριση των παικτών: «Δεν είναι μόνο θέμα φιλοσοφίας είναι και θέμα συνεργασίας του επιτελείου, μιλάμε με τους φυσικοθεραπευτές, τους γιατρούς ξέρουμε τις αντοχές των παικτών. Το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δίνει πάρα πολλά προβλήματα στα τεχνικά επιτελεία για το πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια. Μερικά ματς είναι πολύ κρίσιμα για εμάς για να καταφέρουμε να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs. Και έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Σαν προπονητικό επιτελείο πρέπει να το κάνουμε αυτό, να ξέρουμε το δεδομένα και να διαχειριζόμαστε το υλικό είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς μας».