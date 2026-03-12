Φόρος αλαζονείας σε σκληρό νόμισμα

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει τη μάλλον κοροϊδίστικη ήττα του Ολυμπιακού στο Μόντε Κάρλο.

Η Μονακό κουβαλάει στο υποσυνείδητό της το πάθημα του Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός την απέκλεισε από τον τελικό με σερί 27-2 στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά απόψε πήρε γλυκιά ρεβάνς με τρόπο που στο θύμα της θύμισε Κάουνας: καλάθι-χαρταετό του Στραζέλ, καρμπόν με το νικητήριο του Γιουλ στον τελικό του 2023.

Το απλωμένο χέρι του Μιλουτίνοφ «ίσιωσε» την πορεία της μπάλας όπως τότε ο Φαλ και ο νεαρός Γάλλος έγινε ήρωας του αγώνα, αντί του Μάικ Τζέιμς που είχε μόλις αποχωρήσει τραυματίας. Ο μικρός σηκώθηκε από τον πάγκο, σήκωσε το γάντι και τιμώρησε τον Ολυμπιακό για το μπλαζέ υφάκι με το οποίο μπήκε στο γήπεδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλησαν να κερδίσουν το ματς με απλή επίδειξη της φανέλας τους, λησμόνησαν ωστόσο ότι οι 8-9 ετοιμοπόλεμοι της Μονακό είναι παίκτες πολύπειροι, στελέχη ισχυρών εθνικών ομάδων, προικισμένοι με καντάρια υπερηφάνειας και με χιλιάδες χιλιομέτρων στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Και με έναν ευρωπαϊκό τελικό πολύ πρόσφατο στον πετσί τους, εάν το ξεχάσατε μέσα στην αναμπουμπούλα των ημερών. Υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να θυμίσω, ποιον νίκησε η τότε ομάδα του Σπανούλη στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι, Ούτε πόσο καταλυτική ήταν η κυριαρχία της εκείνη τη βραδιά.

Παρά τις εκατέρωθεν απουσίες, και την αλλαγή προπονητή, η Μονακό κατέβασε το ράφι τη συνταγή με την οποία έπιασε πελάτη τον Ολυμπιακό στις προηγούμενες αναμετρήσεις (87-92 τον Οκτώβριο στο Φάληρο) και την έθεσε ξανά σε εφαρμογή, με όπλο το περίσσευμα αθλητικότητας σε όλες τις θέσεις και ειδικά στο «4».

Πίεση στον χειριστή της μπάλας για να προκληθούν λάθη και να καθυστερήσει η ανάπτυξη του παιχνιδιού, επιθετικό μαρκάρισμα στον παίκτη αιχμή (Ντόρσεϊ και λιγότερο Φουρνιέ), δύο αμυντικά τέρατα στο «3» και στο «4» (Ντιάλο, Μπλοσομγκέιμ) για να μαρκάρουν χώρο και να φρακάρουν τη ρακέτα, επιλεκτικά μαρκαρίσματα στην περιφέρεια.

Παίκτες χωρίς αξιόπιστο σουτ, όπως ο ΜακΚίσικ, ο Νιλικίνα, ο Γουόρντ και ο Τζόζεφ, έβλεπαν καθαρά τον ορίζοντα αλλά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες, αφού χρειάστηκαν 11 απόπειρες για να βάλουν τρία τρίποντα. Η παρουσία του Εβάν Φουρνιέ έμοιαζε περισσότερο με απουσία, ο δε εκνευρισμός του Ντόρσεϊ στο ξεκίνημα κόστισε ακριβά, αφού στέρησε από τον Ολυμπιακό τους γρήγορους πόντους του Ελληνοαμερικανού.

Ώσπου να επιστρέψει στο παιχνίδι και να οπλίσει το περίστροφο ο Ντόρσεϊ, η διαφορά υπέρ της Μονακό είχε φτάσει τους 13 πόντους και ο ορίζοντας ήταν γεμάτος με σύννεφα. Στην πίστα του Μόντε Κάρλο, τα προσπεράσματα ήταν ανέκαθεν δύσκολη υπόθεση.

Όταν μολαταύτα η Μονακό χρειάστηκε να προσπεράσει αμέσως μετά από τάιμ-άουτ (στο 75-76), το έκανε με χειρουργική ακρίβεια, σαν να είχε ακόμη στον πάγκο της τον Σπανούλη. Ο Μάικ Τζέιμς σταμάτησε για μια στιγμή τη λιθοβολία και η μπάλα πέρασε στην καρδιά της ελληνικής ρακέτας, όπου ο Άλεκ Πίτερς δεν μπορούσε να σταματήσει κανέναν.

Ο Μπλοσομγκέιμ δεν γεννήθηκε σκόρερ, αλλά με πλάτη στα 3 μέτρα και με αντίπαλο τύπου Πίτερς στην πλάτη υπάρχει ελπίς για οποιονδήποτε: 77-76, πάνω που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μία άμυνα για να γίνει αφεντικό του αγώνα. Σημειωτέον ότι είχε και φάουλ για ξόδεμα.

Το κενό του Τόμας Γουόκαπ ήταν αυτή τη φορά κραυγαλέο και η λέξη «δημιουργία» θα πρέπει να κλειστεί σε εισαγωγικά: 13 ασίστ, 15 λάθη. Ο Γουόρντ και ο Φουρνιέ δεν έδωσαν ούτε μία τελική πάσα, ο Τζόζεφ μόνο 1, ενώ ο Νιλικίνα (4) μοίρασε μόνο στο πρώτο ημίχρονο.

Όταν ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ένα κόλπο 4 δευτερολέπτων για να κλέψει το ματς και να αποδράσει όρθιος, η μπάλα κόλλησε και το σουτ της απελπισίας (από τον Μιλουτίνοφ στα 7 μέτρα και υπό πίεση) ήταν απελπισία. Ο Σάσα Βεζένκοφ παρακολουθούσε από τον πάγκο ανήμπορος να βοηθήσει και η νίκη -που θα εδραίωνε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση- έκανε φτερά. Στον παράδεισο της φοροδιαφυγής, ο Ολυμπιακός πλήρωσε την αλαζονεία του σε σκληρό νόμισμα.

Οσο και αν φαίνεται απίστευτο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν πετύχει ούτε ένα διπλό εκτός Ελλάδας απέναντι σε ομάδα της αριστερής σελίδας. Θα έχει άλλη μία ευκαιρία στη Βαλένθια, καθώς και μία σε ουδέτερο έδαφος απέναντι στη Χάποελ. Στο χωριό του Βεζένκοφ! Τη Μονακό, πάντως, θ χαρεί πολύ όταν τη δει στο καθρεφτάκι του να απομακρύνεται με κατεύθυνση το παρελθόν.

Περισσότερα τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό στην αποψινή εκπομπή Gazz Floor, η οποία θα ξεκινήσει με τη λήξη του αγώνα των «πρασίνων» με τη Ζαλγκίρις.

