Μιλουτίνοφ: «Επικοινωνήσαμε με τα μάτια με τον Γουόκαπ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια με 90-80 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αναφέρεται στις δηλώσεις του στην επικοινωνία που έχει με τον Τόμας Γουόκαπ.

Επίσης τόνισε πως δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Δεν ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι, το πιο σημαντικό ήταν ότι πήραμε τη νίκη. Τώρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τη Βαλένθια, σίγουρα χρειαζόμαστε καλή προετοιμασία γιατί το παιχνίδι που έρχεται είναι πολύ δύσκολο.Πρέπει να επηρεάσουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στις νίκες»

Για τη φάση με τον Γουόκαπ: «Δεν ήταν από την προπόνηση, αλλά είδα ότι ήρθαν δύο παίκτες πάνω μου. Επικοινωνήσαμε με τα μάτια με τον Γουόκαπ, τον είδα να μπαίνει γρήγορα μετά το άουτ, υπήρχε αυτή η επικοινωνία και έτσι βγήκε αυτή η φάση».