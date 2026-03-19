Βεζένκοβ: «Σουτάραμε άθλια, βάζω και τον εαυτό μου μέσα»

Ο Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Μπασκόνια στo πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague επικρατώντας με 90-80 σε μία βραδιά αρκετής κούρασης και μειωμένης ενέργειας, για να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας.

Ωστόσο, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν για ακόμη μία φορά ο παίκτης που ξεχώρισε στην αναμέτρηση με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ όντας αλάνθαστος. Ο σταρ των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην κακή εμφάνιση της ομάδας του και στην αστοχία από την περιφέρεια (4/22 τρίποντα με 18.2%).

Aναλυτικά

«Δεν παίξαμε καλά, δεν είχαμε καλή απόδοση. Γνωρίζαμε πως μετά από μια μεγάλη νίκη (σ.σ. κόντρα στη Φενέρμπαχτσε) μπορεί να χαλαρώσουμε. Δεν είναι σωστό για τη δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα. Αύριο θα μπούμε πάλι στο γήπεδο να ξεκινήσουμε πάλι τη δουλειά για το επόμενο παιχνίδι. Εγώ θα προσπαθώ συνέχεια για το καλύτερο και να βελτιώνομαι διαρκώς.

Σουτάραμε άθλια και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Δεν το κάναμε καλά, πρέπει να προσπαθήσουμε πιο σκληρά. Είναι μέσα στη φιλοσοφία μας οι ασίστ. Πρέπει να μένεις συγκεντρωμένος και να δουλεύεις σκληρά. Το σημαντικό είναι να κερδίζεις, γιατί τότε είσαι πετυχημένος και αυτό θέλουμε να κάνουμε».