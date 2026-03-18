Ολυμπιακός: Γουόρντ, Νιλικίνα και Νετζήπογλου το έχουν και με το ποδόσφαιρο!
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική (19/03, 21:15) και πραγματοποίησαν τη media day τους ενόψει του ματς που ακολουθεί.
Χαρούμενο ήταν το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα που έδειξαν το ταλέντο τους και στο... ποδόσφαιρο πέρα από το μπάσκετ. Συγκεκριμένα οι Τάισον Γουόρντ, Φρανκ Νιλικίνα και Όμηρος Νετζήπογλου άρχισαν τα γκελάκια στο πλαίσιο της προπόνησης με τη μπάλα του μπάσκετ δείχνοντας την ευχάριστη διάθεση μετά το θετικό αποτέλεσμα.
