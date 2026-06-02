Μπαρτζώκας: «Δεν αποφασίσαμε ακόμα για αλλαγή στη λίστα των ξένων»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του Game 1. Τόνισε πως δεν θα παίξει ο Ντόρσεϊ, ενώ πρόσθεσε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για τους ξένους.

Αναλυτικά όσα είπε

«Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται από την κατάσταση, την φόρμα, την υγεία. Όλα παίζουν ρόλο. Θα είναι ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επιπέδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση την διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ετοιμότητά τους, είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις, Μετράει o τίτλοw. Και οι δύο ομάδες έχουν κίνητρο. Δουλεύουμε και τακτικά και πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, όσον αφορά το κίνητρο, την διάθεση. Να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο».

Για Ντόρσεϊ: «Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο. Ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα. Δεν προπονήθηκε χθες, ούτε σήμερα. Αύριο θα είναι εκτός».

Για το αν υπάρχει ανησυχία για ψυχολογικό άδειασμα μετά την κατάκτηση της Euroleague: «Όχι. Αλλά έχουμε μία έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μία κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα όπως ήρθε και το κυνηγούσαμε. Όλοι έχουμε δώσει πως είναι ένας σημαντικός τίτλος, να τον κατακτήσουμε. Πρώτος στόχος ήταν η Εuroleague, πολύ σημαντικός στόχος το πρωτάθλημα Ελλάδας. Είμαστε αήττητοι όλη την χρονιά, δεν έχουμε χάσει πουθενά, είμαστε πρώτοι. Με το πλεονέκτημα έδρας έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Να το αποδείξουμε».

Για τον Πίτερς και την αγάπη του κόσμου: «Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Έχει δείξει πως δεν επηρεάζεται από τέτοια πράγματα. Λάθος να επικεντρωθούμε σε έναν παίκτη και το κίνητρό του. Όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο, που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, είναι μία ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς».

Για τους ξένους του Ολυμπιακού: «Οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο ρόστερ τους γιατί υπάρχουν περιορισμοί, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή με βάση τις συνθήκες, τον αντίπαλο. Θα έχουμε οκτώ παίκτες όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιούμε τους έξι στο πρώτο ματς με βάση το σκεπτικό μας. Αναδιαμορφώνονται αυτά. Είναι καλύτερα να αποφασίζεις με βάση τα δεδομένα».

Για αλλαγή στην λίστα των ξένων στο πρωτάθλημα: «Έχουμε δικαίωμα μέχρι το βράδυ στις 12. Μας απασχολεί, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα, έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα. Θα το ξέρουμε αργότερα».