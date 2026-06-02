Οριστικά χωρις τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθει ο Ολυμπιακός στην πρώτη αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (21:00, Live Gazzetta), όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο πλαίσιο της σημερινής Media Day των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να παρθεί το οποιοδήποτε ρίσκο με την περίπτωσή του, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει προπονηθεί καθόλου.

«Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο. Ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση και τα ματς του καλοκαιριού με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, απλά είναι από την κούραση. Επειδή, δεν έχει προπονηθεί και ούτε θα προπονηθεί σήμερα, για το ματς με τον Παναθηναϊκό είναι εκτός», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τη φετινή σεζόν στην Basket League έχει κατά μέσο όρο 22 λεπτά συμμετοχής, καταγράφοντας 13,5 πόντους, με 41,4% στο δίποντο και 45,3% στο τρίποντο.