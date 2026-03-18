Πίτερς στο Gazz Floor by Novibet: «O Φουρνιέ ήταν σπουδαίος!»

Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και ο Άλεκ Πίτερς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη μεγάλη εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ και τον στόχο των Πειραιωτών στη συνέχεια της regular season.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε με 104-87, καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας από το πρώτο παιχνίδι και έκανε ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.

Οι Πειραιώτες οφείλουν σε μεγάλο βαθμό τη νίκη στον Εβάν Φουρνιέ και ο Άλεκ Πίτερς, μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet, κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση του συμπαίκτη του, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στη EuroLeague: «Ο Εβάν ήταν σπουδαίος σήμερα! Έχει μεγάλο ταλέντο. Η σημερινή εμφάνιση δείχνει ξεκάθαρα τις δυνατότητές του. Χαίρομαι που είναι στην ομάδα μας».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης, είπε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι πρώτη για πολλούς λόγους. Έπαιξαν καλά όλη τη χρονιά και σήμερα έλειπαν πολλοί παίκτες. Εμείς απλώς εκμεταλλευτήκαμε την κατάσταση και παίξαμε εξαιρετικά σήμερα».

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη και ο Πίτερς ανέφερε σχετικά: «Θέλουμε να κλείσουμε την εβδομάδα δυνατά. Αυτό είναι το μόνο που μετράει τώρα, ο αγώνας με την Μπασκόνια. Αν συνεχίσουμε να παίρνουμε αυτές τις νίκες, ειδικά στην έδρα μας, θα εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας».

Ερωτηθείς για το πώς προσεγγίζει τη συνέχεια των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού και πού πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα του αν συνεχίσει να παίζει όπως απόψε, είπε: «Το μόνο που περιμένουμε είναι να κερδίσουμε την Πέμπτη. Εκεί είναι η συγκέντρωσή μας και ελπίζω όλοι να είναι προσηλωμένοι σε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι για εσάς να τα συζητάτε».