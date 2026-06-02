Τοποθετήθηκε προστατευτικο plexiglass στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού και φέτος με τον Παναθηναϊκό στους φετινούς τελικούς, με το πρώτο τζάμπολ να δίνεται στο ΣΕΦ την ερχόμενη Τετάρτη (3/6, 21:00, Live από το Gazzetta). Τα πάντα είναι έτοιμα από τους Πειραιώτες για την αναμέτρηση και έχουν τοποθετηθεί plexiglass στον πάγκο των Πρασίνων.

Οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντι τον Παναθηναϊκό για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της Stoiximan GBL, καθώς οι «αιώνιοι» κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο με «σκούπα» στα ημιτελικά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ μετά και τη νίκη του στη SUNEL Arena με 68-95, ενώ με «σκούπα» πέρασε και η ομάδα του Αταμάν κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη με 102-94.

Για λόγους ασφαλείας τοποθετήθηκε ειδικό Plexiglass πίσω από τον πάγκο όπου θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση.