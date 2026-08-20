Ολυμπιακός: Το deal με τον Προμηθέα για τον Πλώτα!
Κάτοικος Πειραιά για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι ο Νίκος Πλώτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/08) η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Ο 22χρονος γκαρντ δεσμευόταν με συμβόλαιο με τον Προμηθέα Πατρών και οι Πρωταθλητές Ευρώπης χρειάστηκε να πληρώσουν buy-out ύψους 300 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να ντύσουν στα «ερυθρόλευκα» τον Νίκο Πλώτα.
Στον Ολυμπιακό υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο μέχρι το 2031.
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Ο Νίκος Πλώτας την περσινή σεζόν είχε 5.5 πόντους μέσο όρο, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της Stoiximan GBL. Έχει αποτελέσει μέλος των εθνικών ομάδων U18 και U20, ενώ έχει κληθεί και στην εθνική ανδρών.
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