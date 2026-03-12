Ο Ανδρέας Τεττέη βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολούθησει τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τη νίκη του τριφυλλιού κόντρα στην Μπέτις (1-0).

Άκρως Παναθηναϊκή βραδιά η αποψινή, καθώς μετά την αναμέτρηση της ομάδας ποδοσφαίρου στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League, ακολούθησε το παιχνίδι απέναντι στη Ζάλγκιρις για την 31η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Tο τριφύλλι έκανε το καθήκον του στο ποδόσφαιρο μετά από πέναλτι του Ταμπόρδα στο 89' που πανηγυρίστηκε και στο μπασκετικό και τώρα φιλοδοξεί σε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα που το έχει ανάγκη στη EuroLeague.

Στους... ρυθμούς αυτής της Παναθηναϊκής βραδιάς βρέθηκε και ο Ανδρέας Τεττέη ο οποίος μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με την Μπέτις έδωσε το «παρών» στο T-Center για να παρακολουθήσει το ματς.