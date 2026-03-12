Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις: Μέχρι και ο διαιτητής καλωσόρισε τον Λεσόρ στη δράση
Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Το θέμα της ημέρας φυσικά είναι η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από τον Δεκέμβριο του 2024 (με εξαίρεση την εμφάνισή του στον ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι). Η οικογένειά του βρέθηκε στο πλευρό του αυτή τη σημαντική στιγμή, ενώ και ο ίδιος ξεκίνησε πολύ δυναμικά όντας πενταδάτος στην αναμέτρηση.
Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ έγινε δέκτης καθολικής αποδοχής από συμπαίκτες και αντιπάλους για την πολυαναμενόμενη επάνοδό του στη δράση. Μέχρι και ο τρίτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο Μανουέλ Ατάρντ, τον υποδέχτηκε καλωσορίζοντάς τον! Ο κόσμος παράλληλα, ήταν υπερηχητικός στο όνομα του Λεσόρ και πανηγύριζε κάθε του καλάθι!
