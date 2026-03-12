Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold-out για την αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε (17/03, 21:15) στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσω επίσημης ανακοίνωσης ενημέρωσε τους οπαδούς της, πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Για ακόμη μία φορά το ΣΕΦ θα είναι sold-out με τους φίλους των Πειραιωτών να δείχνουν την απόλυτη στήριξή τους στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Τα εισιτήρια που επανακυκλοφόρησαν για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε εξαντλήθηκαν.

Την Τρίτη (17/03, 21.15) το ΣΕΦ θα είναι και πάλι κατάμεστο!

Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!»