Η EuroLeague επέβαλλε πρόστιμο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (06/03).

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε από την EuroLeague για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα λίγες ημέρες έπειτα από το ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής, η διοργανώτρια αρχή επέβαλλε το πρόστιμο των επτά χιλιάδων ευρώ για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στην 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague 2025-26

30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα προσβλητικά συνθήματα που είπαν οι οπαδοί του κατά τη διάρκεια του αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».