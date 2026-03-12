EuroLeague: Πρόστιμο στον Ολυμπιακό μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε από την EuroLeague για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα λίγες ημέρες έπειτα από το ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής, η διοργανώτρια αρχή επέβαλλε το πρόστιμο των επτά χιλιάδων ευρώ για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:
«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στην 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague 2025-26
30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague
Ο Ολυμπιακός Πειραιώς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα προσβλητικά συνθήματα που είπαν οι οπαδοί του κατά τη διάρκεια του αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».
