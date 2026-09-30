Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Είναι ρηχό το να κοιτάμε συνέχεια τις βολές στο μπάσκετ»
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη φετινή Euroleague επικρατώντας 93-91 της Ζάλγκιρις στο Κάουνας, με τον Εβάν Φουρνιέ να το παίρνει πάνω του στα τελευταία λεπτά με δύο εύστοχα τρίποντα.
Ένα από τα στατιστικά τα οποία σχολιάστηκαν ιδιαίτερα ήταν κι αυτό των ελευθέρων βολών που κέρδισε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς η αναλογία ήταν 28-6 για τους Ερυθρόλευκους.
Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το πώς δεν είναι υποχρεωτικό αυτές να μοιράζονται ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σημειώνει πως είναι «ρηχό» το να γίνεται συζήτηση για τις βολές από τη στιγμή που τα κριτήρια είναι τα ίδια.
Δείτε το απόσπασμα από το Gazz Floor by Novibet
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