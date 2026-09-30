Oλυμπιακός: Η αγκαλιά Φουρνιέ-Σακίλ και η όμορφη στιγμή του Μπαρτζώκα με τον γιο του Γουίλιαμς-Γκος
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στην φετινή Euroleague καθώς κατάφερε να περάσει και από το Κάουνας κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 93-91. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ μάζεψε τις καλύτερες στιγμές και παρουσίασε την παρακάμερα στον κόσμο.
Φυσικά την παράσταση έκλεψε η αγκαλιά του Σακίλ Ο'Νίλ με τον Εβάν Φουρνιέ, με τους δύο να γνωρίζονται και από το ΝΒΑ. Πολύ όμορφη στιγμή και η συνομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον γιο του Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό στο παρελθόν.
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