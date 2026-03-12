Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό.

Νοκ άουτ και κόντρα στη Μονακό(12/03, 20:00) θα είναι ο Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από το πρόβλημα τραυματισμού του στη μέση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βούλγαρο φόργουορντ για άλλο ένα κρίσιμο παιχνίδι. Παρότι έχει ταξιδέψει με την ομάδα στη Γαλλία δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό και θα παραμείνει στον πάγκο για τρίτη φορά συνεχόμενη φορά στην EuroLeague.

Θυμίζουμε παρέμεινε εκτός και στην 30η αγωνιστική στο ντέρμπι κόντρα στους «πράσινους» αλλά και στο ματς με την Παρί για την 34η αγωνιστική.

Επίσης αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μόντε Μόρις.

Ο Βεζένκοβ έχει τις ενοχλήσεις από την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και από τότε δεν έχει ξανά αγωνιστεί με τους «ερυθρόλευκους».

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετράει μέσο όσο, 19.3 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 27 παιχνίδια.